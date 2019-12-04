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İ.M. Kayserispor - Rizespor maçı biletleri satışa çıktı

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında Pazartesi günü oynanacak olan ligin 14.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

04.12.2019 15:06 | Son Güncelleme: 04.12.2019 15:11İ.M. Kayserispor - Rizespor maçı biletleri satışa çıktı
İstikbal Mobilya ile Çaykur Rizespor arasında Pazartesi günü oynanacak olan ligin 14.hafta karşılaşmasının biletleri bugün Passolig tarafından satışa çıktı.

Süper Lig Cemil Usta Sezonu 14. haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor 09 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 20.00'de Çaykur Rizespor ile Kadir Has Stadyumunda oynayacağı karşılaşmanın biletleri Passolig tarafından bugün saat 15.00'de satışa sunuldu. Çaykur Rizespor karşılaşmasında Kuzey Alt C ve D Blokları cezalı durumdadır. Cezalı koltuklar bir maçlığına satışa çıkartıldı. Karşılaşmanın bilet fiyatları aşağıdaki gibidir.

Kuzey Alt Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Kuzey Üst Tribün Tüm Bloklar - 20 TL

Doğu Alt Tribün Tüm Bloklar - 30 TL

Doğu Üst Tribün Tüm Bloklar - 25 TL

Batı Alt Tribün Tüm Bloklar - 50 TL

Misafir Tribün - 25 TL - KAYSERİ

İstikbal Mobilya, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Spor

Kaynak: İHA

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