I·nsanlığın Medeniyeti" Programı

AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Batı'nın ünlü bir gazetecinin vahşice öldürülmesi karşısında insani değerler ile petrol ticareti arasında gözle görünür çelişki yaşamasını kaygıyla izliyoruz. Son günlerde Paris'te göstericilerin yıkımlarıyla birlikte, göstericilere karşı kullanılan orantısız gücü temel insan haklarıyla asla bağdaştırmıyoruz." dedi.Usta, Du¨nya I·nsan Hakları Gu¨nu¨ kapsamında AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen "I·nsanlıgˆın Medeniyeti" Programına katıldı.Konuşmasına "Kim bir cana haksız yere kıyarsa, bütün insanlığa kıymış olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanlığı kurtarmış gibi olur." ayetini okuyarak başlayan Usta, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70 yıl önce Birleşmiş Milletler'de kabul edildiğini hatırlattı.Beyannamenin birinci maddesine atıfta bulunan Usta, "Hiç imkansız bir seçim yapmak zorunda kaldınız mı? Aileniz için ilaç veya yiyecek arasında bir seçim yapmak. Okula giderken hangi yolun daha güvenli olduğuna karar vermek ya da son kalan can yeleğini hangi çocuğunuza vereceğinizi seçmek. Şu anda bizler bu salondayken, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nin 70'inci yıl dönümünde milyonlarca insan bunun gibi imkansız seçimlerle karşı karşıya kalıyor." diye konuştu."Kalkınmış ülkelerde insan hakları ihlalleri hızla yükseliyor"Dünyanın insan hakları konusunda en karanlık dönemini yaşadığını vurgulayan Usta, "Yemen'den Mısır'a, Suriye'den Irak'a, Filistin'den Myanmar'a kadar çok geniş bir coğrafyada insanlık adeta can çekişiyor. Yeryüzünün zenginliklerini sömürerek, kendilerine güvenli alanlar oluşturan devletler bir yandan dünyadaki insanlık dramına seyirci kalırken bir yandan da hem insanlık ihlallerine göz yumuyor, teşvik ediyor, hem de artık kendi topraklarında ihlalleri çoğaltıyorlar." değerlendirmesinde bulundu.İnsan hakkı ihlallerinin sadece Afrika ve Asya'da yaşanmadığına dikkati çeken Usta, kalkınmış coğrafyalarda da ırkçılık, İslam karşıtlığı ile insan hakları ihlallerinin hızla yükseldiğini söyledi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Usta, şöyle devam etti:"Batı'nın ünlü bir gazetecinin vahşice öldürülmesi karşısında insani değerler ile petrol ticareti arasında gözle görünür çelişki yaşamasını kaygıyla izliyoruz. Son günlerde Paris'te göstericilerin yıkımlarıyla birlikte, göstericilere karşı kullanılan orantısız gücü temel insan haklarıyla asla bağdaştırmıyoruz. Batı'nın kendi teröristini koruyup, kendisine yakın olmayan terör grupları bahanesiyle sivil halkın katliamına göz yummasını da aynı endişeyle, kaygıyla izliyor ve not ediyoruz. İnsan hakları mücadelesi Batı'da ciddi şekilde irtifa kaybediyor. Mücadele Batı'da irtifa kaybederken, Türkiye'de daha fazla güç kazanıyor. Mücadelenin bayrağı daha da yükseliyor.""İnsan hakları mücadelenizle maskeleri düşürdünüz"Cumhurbaşkanı Erdoğan'a insan hakları mücadelesine verdiği katkı için teşekkür eden Usta, "Siz sadece insan hakları mücadelesi vermediniz, insan hakları mücadelesinde samimi ve sahteyi birbirinden ayırarak, maskeleri düşürerek, bu mücadelede önder oldunuz, lider oldunuz." dedi.İnsan hakları mücadelesinin hiç kimsenin tekelinde olmadığına işaret eden Usta, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hitaben şunları söyledi:"Siz, kimden ve nereden gelirse gelsin zulme, haksızlığa karşı net bir tavır aldınız. Bu tavrınızla insanlığa örnek oldunuz. Siz, ayrım yapmadan tüm insanlık için hakkı istediniz. 'Dünya 5'ten büyüktür' mücadeleniz, insan hakları mücadelesinde de çığır açtı. Beş ülkenin aldığı kararların bütün insanlığa uygulanmasına itiraz ederek, insan hakları mücadelesinde tarih yazdınız. Bugün Avrupa, göçmenleri ölüme, açlığa terk ederken, ırkçılığa, ayrımcılığa kurban ederken, siz mazlumları ülkemizde misafir ederek hem bu ülkenin izzetini yücelttiniz hem de dünyaya insanlık dersi verdiniz.Mısır'da insanlık çiğnenirken sesini yükselten tek lider siz oldunuz. Filistin'deki insanlık dramına herkes susarken, cesaretle tek konuşan devlet başkanı siz oldunuz. Arakan'ı dünya sizin ve Hanımefendi'nin sesiyle duydu. Bugün Yemen'deki trajediye en kararlı duruşu sergileyen siz oldunuz. Siz ırkları, inançları, derilerinin rengi ne olursa olsun hiçbir ayrım yapmadan dünya mazlumlarının sesi oldunuz. Bu ülkeyi de dünya mazlumlarının yegane sesi, yegane sığınağı yaptınız. Size, sizin üzerinizden ülkemize iftira atanlar, ithamda bulunanlar, raporlar yazanlar, şu anda cesaretiniz, samimiyetiniz ve haklılığınız karşısında utançla yüzlerini kapatıyor. İnsan hakları mücadelenizle maskeleri düşürdünüz."İthamlara, iftiralara, algı operasyonlarına asla prim vermediklerinin altını çizen Usta, insan hakları mücadelesi verdiklerini, mücadeleyi, direnmeyi ve cesareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrendiklerini dile getirdi.Usta, insan hakları mücadelesi sancağını daha ileriye taşıyacaklarına dair söz verdi."Dünyanın insan hakları karnesinin notu: Sıfır"Konuşmasının sonunda dünyanın insan hakları karnesinin notunu açıklamak istediğini belirten Leyla Şahin Usta, Dünya İnsan Hakları Günü için hazırlanan video klibi salondakilere sundu."Sıfır" ile başlayan video klipte, dünyanın insan hakları karnesinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın insan hakları alanında attığı adımlarla nasıl yükseldiği özetleniyor.Video klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "One Minute" çıkışı, "Dünya 5'ten büyüktür" tepkisi, "Güçlü olan haklı olandır" sözleri de yer alıyor.