I See You Filmi

10 yaşında bir çocuk olan Justin Whitter, her zaman yaptığı gibi ormanda bisikleti ile gezerken kaybolur. Olayı soruşturmakla görevlendirilen dedektif Greg Harper, Justin’in kaçırılmasının kasabada on beş yıl önce meydana gelen kaçırma olayları ile benzerlik gösterdiğini fark eder. Ancak on beş yıl önceki olayın faili yakalandığı için dedektif onu taklit eden birilerinin olduğunu düşünür. Greg, olayı araştırmaya devam ettikçe, hem kendisini hem de ailesinin rahatsız eden olaylarla karşı karşıya kalır.Adam RandallDevon GrayeHelen Hunt, Jon Tenney, Judah Lewis, Owen Teague, Libe Barer, Gregory Alan Williams, Allison Gabriel, Erika Alexander, Jennifer Grace, Adam Kern, Riley Caya, Sam Trammell, Nicole Forester, John Newberg, Teri Clark, Jeremy Gladen, Wyatt McClure , Brooks Roseberry, Cherie McClain, A.J. RansomSuçI See YouFilmartı Film2019ABDİngilizce96 dk.CJ Entertainment Turkey08.05.2020