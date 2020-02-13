I See You Filmi

10 yaşında bir çocuk olan Justin Whitter, her zaman yaptığı gibi ormanda bisikleti ile gezerken kaybolur. Olayı soruşturmakla görevlendirilen dedektif Greg Harper, Justin’in kaçırılmasının kasabada on beş yıl önce meydana gelen kaçırma olayları ile benzerlik gösterdiğini fark eder. Ancak on beş yıl önceki olayın faili yakalandığı için dedektif onu taklit eden birilerinin olduğunu düşünür. Greg, olayı araştırmaya devam ettikçe, hem kendisini hem de ailesinin rahatsız eden olaylarla karşı karşıya kalır.Yönetmen:
Adam RandallSenaryo:
Devon GrayeOyuncular:
Helen Hunt, Jon Tenney, Judah Lewis, Owen Teague, Libe Barer, Gregory Alan Williams, Allison Gabriel, Erika Alexander, Jennifer Grace, Adam Kern, Riley Caya, Sam Trammell, Nicole Forester, John Newberg, Teri Clark, Jeremy Gladen, Wyatt McClure , Brooks Roseberry, Cherie McClain, A.J. RansomFilmin Türü:
SuçOrijinal Adı:
I See YouYapımcı Firma:
Filmartı FilmYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceFilmin Süresi:
96 dk.Dağıtıcı Firma:
CJ Entertainment TurkeyVizyon Tarihi:
08.05.2020 I See You Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın. Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.