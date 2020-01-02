I. Sinemazon Kadın Sinema Yönetmenleri Festivali'nin programı belli oldu

22 kadın yönetmeni seyirci ile buluşturacakfestival kapsamında film gösterimlerinin yanı sıra Doç. Dr. Sevcan Sönmez, Dr. Berceste Gülçin Özdemir gibi birbirinden değerli kadın akademisyenlerin katılımı ile gerçekleştirilecek "Türkiye'de Kadın Olarak Bağımsız Sinema Üretmek" isimli bir panel de bulunuyor. Aynı zamanda, Dr. Berceste Gülçin Özdemir, "Türk Sinemasının Kadın Yönetmenleri Konuşuyor" ; Doç Dr. Sevcan Sönmez ise "Filmlerle Hatırlamak" isimli kitaplarının imza günlerinde okuyucuları ile buluşacak.. Festival kapsamında bir kadın sinema öğrencisini cesaretlendirmek adına verilecek olan "Senaryo Yazım Özendirme Ödülü"nün kazananı ise etkinliğin ilk günü olan 18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleşecek açılış töreninde açıklanacak.