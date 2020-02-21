"I Solisti Aquilani" Pazar Akşamı Cemal Reşit Rey'de

Oda müziği topluğunda, tarihin en eski çalgılarından biri olan flüte ayrı bir ruh katan İtalyan sanatçısı Massimo Mercelli ile ünlü akordeoncu Richard Galliano'ya öne çıkan isimler.

Dünyanın önde gelen birçok müzisyeni ile çalışan akordeon virtüözü Richard Galliano, yorumcu kimliğinin yanı sıra besteci kimliği ile de tanınıyor.

Programda, hem Galliano'nun kendi eserleri hem de Giovanni Sollima'nın eserleri başta olmak üzere, Astor Piazzolla'dan Vivaldi'nin eserlerine kadar uzanan çok renkli bir repertuvar yer alıyor.