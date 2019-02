Kaynak: AA

CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a 630 kilometre metro kazandıracaklarını belirterek, "I·stanbullu hems¸ehrilerime bir söz veriyorum. Metro bizim birincil ve asli önceligˆimiz. Göreceksiniz 5 yılda I·stanbul'un trafik sorununda büyük bir rahatlamayı bütün ekip arkadaşlarımla sagˆlayacagˆız." dedi.Taksim'de bir otelde düzenlenen "Ulaşım çözümleri" toplantısında konuşan İmamoğlu, trafiğin yıllardır İstanbulluların en büyük, öncelikli ve agˆır sorunu olduğunu söyledi.Kaynakların dogˆru projelere harcanması ve dogˆru planlama ile I·stanbul'da konforlu, güvenli, ekonomik ve dakik yolculuk yapmanın mümkün olduğunu savunan İmamoğlu, 5 yılda ulas¸ım sorununu I·stanbullunun gündeminden çıkarma sözü verdi.Sürücülerin dur-kalk sayısıyla dünyada ikinci sırada olunduğunu, I·stanbul halkının is¸te olduğundan daha fazla trafikte yorulduğunu anlatan İmamoğlu, "Cep telefonlarımıza ne kadar aplikasyon indirirsek indirelim, trafikten kaçacak yolu bulamıyoruz. Bir durakta ortalama bekleme süremiz 19 dakika. İki aktarma ile evinizden is¸ yerine gidiyorsanız, günde 1 saati as¸kın sadece durakta bekliyorsunuz. Trafikte harcadıgˆımız fazladan zamanı kattıgˆımızda, I·stanbulluların ulas¸ımda geçirdigˆi ortalama zaman günde 91 dakika. Sevdiklerinizle, ailenizle, okulda, evde, parklarda geçirebilecegˆiniz onca zamanı trafikte geçirmek mecburiyetinde kalıyorsunuz." diye konuştu.İmamoğlu, 20 yılda toplu tas¸ımanın payının yarı yarıya düs¸tüğünü öne sürerek, "Böyle yönetirseniz, elbette I·stanbul'un trafik sorununu çözmeniz mümkün değil. Benzinin her geçen gün pahalandıgˆı bu ortamda, insanları özel otomobil kullanmaya mahkum edersiniz bütçelerine yük üstüne yük bindirmis¸ olursunuz." ifadelerini kullandı.İstanbul Büyükşehir Belediyesinin istatistiklerine göre, raylı sistemlerin toplu ulas¸ım içindeki payının yüzde 18 oldugˆunu dile getiren İmamoğlu, 5 yılda vadedilen metro hatlarının da hizmete açılmadığını savundu."Büyük metro atılımı başlatacağız"I·stanbul'a yeni bir bas¸langıç yapmanın zamanının geldiğini kaydeden İmamoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:"I·stanbullu hems¸ehrilerime bir söz veriyorum. Metro bizim birincil ve asli önceligˆimiz. Göreceksiniz 5 yılda I·stanbul'un trafik sorununda büyük bir rahatlamayı bütün ekip arkadaşlarımla sagˆlayacagˆız. Göreve bas¸ladıgˆımız ilk yıl, projesi bas¸lamıs¸ olan ancak o veya bu nedenle hizmete açılmayan bütün raylı sistem hatlarını tamamlayacagˆız. Eminönü-Alibeyköy, Kabatas¸-Esenyurt, Gayrettepe-Yeni Havalimanı, Ataköy-I·kitelli hatlarını tamamlayacağız. Anadolu Yakası'nda da metroya agˆırlık verecegˆimizi tüm hemşehrilerim duysunlar. Ümraniye-Göztepe, Bostancı-Dudullu, Çekmeköy-Sultanbeyli gibi ana hatları hızla bitirecegˆiz. Yani I·stanbul'un iki yakasında da bu büyük metro atılımını derhal bas¸latacagˆız.I·kinci yılımızda vatandas¸larımızın acil ve gerçek ihtiyaçlarını dikkate alarak Sultanbeyli- Kadıköy, Yenikapı-Sefaköy-Esenyurt, Sultangazi-Arnavutköy gibi ana hatları bitirecegˆiz. Esenyurt'taki bir vatandas¸ım metro ile Beylikdüzü duragˆında inip, füniküler sistemle sahile iskeleye inecek. Hiç beklemeden deniz yolu ile Yenikapı'ya ya da Kadıköy'e ulas¸abilecek seviyeye gelecek İstanbul ulaşımı. Üçüncü yılımızda I·stanbul'un nüfusu yogˆun bölgelerini daha güçlü bir s¸ekilde sisteme entegre edecek hatları hayata geçirecegˆimizi duyurmak istiyorum. Kagˆıthane, Küçükçekmece, Bagˆcılar, Gaziosmanpas¸a ilçelerimiz metro agˆına tamamıyla entegre olacak. Dördüncü yılımızda, Çekmeköy-Kartal, Büyükçekmece-Silivri hatlarıyla I·stanbul'un iki yakasını metroyla bir araya getirecegˆiz. Böylelikle şu anda esprilere konu olan metrobüsün yükünü de oldukça hafifletmiş olacağız."Anadolu yakasında oluşturacakları metro agˆı ile kıyılardan yukarıdaki mahallelere kadar entegre bir ulas¸ım sistemini hayata geçireceklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:"Sancaktepe, Bas¸aks¸ehir, Arnavutköy gibi kent merkezinin uzagˆında kalan ilçeler de metro agˆına entegre olacak. I·stanbul'a 630 kilometre metro kazandıracagˆız. Nüfusun yüzde 88'i yürüme mesafesinde metroya eris¸ebilecek bir düzeye gelecek. I·stanbul Büyüks¸ehir Belediyesi, Avrupa'nın birçok ülkesinden, devletinden daha büyük ekonomiye sahip. Önemli olan bu bütçeyi dogˆru kullanmak, Sayıs¸tay raporlarında ortaya konulan israf ve usulsüzlüklerin tamamının önüne geçmektir. Örneğin Atatürk Olimpiyat Stadı, Formula 1 pisti gibi ölü yatırımlarla halkın parasını çarçur etmemek, pul etmemektir. I·stanbul'un isterse kendi kaynagˆının dıs¸ında kaynaklar yaratabilecek büyük bir ekonomik güce de sahip olduğunun altını çizmek isterim. 5+5 yıllık vizyon planlarımızı hazırladık. Söz veriyorum bu gördügˆünüz metro agˆı, 2029 yılında I·stanbullunun hizmetinde olacak.""TEM otoyolunu toplu tas¸ımayla, Megabüs'le güçlendirecegˆiz"Sadece metro ağının I·stanbul trafigˆinin çözümü için yeterli olmayacağını belirten İmamoğlu, şunları kaydetti:"TEM otoyolu artık İstanbul için kent içi yola dönüs¸tü. Gis¸eleri kentin dıs¸ına çıkaracak ve TEM otoyolunu toplu tas¸ımayla Megabüs'le güçlendirecegˆiz. Bas¸aks¸ehir, Bagˆcılar, Esenler'den, Ümraniye, Sultanbeyli'ye kadar yaklas¸ık 3,5 milyona hizmet edecek bir hat olacak. TEM kuzeyinde ve güneyinde I·stanbul Kart ile binilebilecek paratransit, yani dikey-express servis bagˆlantıları ile yolcuları Megabüs hattındaki transfer merkezlerine tas¸ıyacagˆız. Mahallelerden, direkt besleme hatları kuracagˆız. Aynı zamanda yeni metro hatlarına da ciddi anlamda entegrasyon sagˆlayacagˆız."Megabüs hattında yerli ve temiz enerjili, hibrid teknolojisine uyumlu, yüksek tas¸ıma kapasiteli araçlar kullanacaklarını anlatan İmamoğlu, "Modern transfer merkezlerini oluşturacağız. I·nsanlar alt alta, üst üste degˆil konforlu bir s¸ekilde seyahat edecek. Otopark alanları, bisiklet ve servis istasyonları olus¸turarak ulas¸ımdaki entegrasyon sorununu ortadan kaldıracagˆız." diye konuştu.İmamoğlu, mevcut metrobüs hattını da yenileyeceklerini ifade ederek, şunları söyledi:"Yeni nesil, yerli ve çevreci metrobüs araçları ile yolcu kapasitesi tek bir otobüste 2 katına çıkacak. Metrobüs tersten gitmeyecek, böylelikle üzücü kazaları yaşamamış olacağız. Uzak mahalleleri, deniz iskelelerine ve metro hatlarına, finüküler dedigˆimiz raylı sistemler kurarak indirecegˆiz. Toplam 24 kilometrelik 11 yeni hatla, metroya, metrobüse ve deniz iskelelerine ulas¸mak artık çok kolay olacak. Bu şekilde deniz tas¸ımacılıgˆını desteklemiş olacağız. Toplu ulas¸ımda deniz tas¸ımacılıgˆının oranı yüzde üçlere kadar düs¸müs¸ durumdaydı. Bu oranı yüzde 10'lara çıkaracagˆız. Ucuz, hızlı ve konforlu bir deniz ulas¸ımının mümkün oldugˆunu gösterecegˆiz. Yanlıs¸ yönetim politikaları I·DO'yu bile iflasa, I·stanbul içindeki hatlarını iptal etme noktasına kadar götürdü. Atıl olan tüm iskeleleri kullanacak, yeni iskeleleri hizmete sokacagˆız.""Bisikleti bir ulas¸ım aracı haline getirecegˆiz"CHP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı İmamoğlu, bisikleti ulas¸ım aracı haline getireceklerini dile getirerek, E-5 kara yolu ile Marmara Denizi arasında kalan, cogˆrafyası düz olan bölgelerde bisikletin bir ulas¸ım aracı olarak kullanılması için gerekli altyapı imkanlarını olus¸turacaklarını kaydetti. İmamoğlu, toplu tas¸ımanın da bisikletle entegre olacağını, metro istasyonlarında, transfer merkezlerinde ve özellikle okul önlerinde güvenli bisiklet otoparkları olus¸turacaklarını aktardı."Özel Tas¸ımacılar ve Odalar Müdürlügˆü" kuracaklarını anlatan İmamoğlu, "Servisçi kardes¸lerimizin seslerine kulak verecegˆiz. 6 ayda bu sorunu çözecegˆiz. Ruhsat, izin belgesi gibi unsurlarla mali yükleri hafifletileceğiz. Taksicilerimiz için de tüm yasal mevzuatlara uygun şekilde koruyucu önlemler alacagˆız." dedi.I·stanbul'un trafigˆini rahatlatmak için kademeli saat uygulamasını hayata geçireceklerini söyleyen İmamoğlu, "Kentin iki yakasında iki yeni otogar ve onları besleyen cep otogarları ile s¸ehirler arası otobüs tas¸ımacılıgˆını güçlendirecegˆiz. Bugün I·stanbul'dan Anadolu'ya gidecek bir otobüs ortalama 65 dakikasını I·stanbul'dan çıkmak için harcıyor. Otogarlar yenilenebilir enerjili olacak ve transfer merkezlerinin yanında konumlanacak. I·stanbul halkı otobüsten indigˆinde metro ile kentin her yerine ulas¸abilecek." diye konuştu.Otopark sorununu çözmek için "Otopark Strateji Planı"nı hayata geçireceklerini belirten İmamoğlu, "Park et ve devam et" uygulamalarını yaygınlas¸tırıp, toplu tas¸ımayla entegre hale getireceklerini anlattı. İmamoğlu, "Aracını transfer merkezlerine park eden herkes, toplu tas¸ımadan ücretsiz yararlanacak. Transfer merkezlerinde 100 bin araçlık yeni otoparklar yapacagˆız. Kamu binalarının da açık ve kapalı otopark alanları, mesai harici zamanlarda vatandas¸ın park sorununu çözmek amacıyla kullanılacak." ifadelerini kullandı.Kentin merkezi yerlerinden dıs¸ bölgelere gidildikçe otopark ücretlerinin azaltılacağını aktaran İmamoğlu, böylece kent merkezlerine özel araçla yapılan yolculukları azaltmayı planladıklarını söyledi.İmamoğlu, çocuklarda, 6 yas¸ olan ücretsiz toplu taşımayı 12 yas¸a çıkarma, 0-4 yas¸ arası çocugˆu olan annelere ücretsiz ulas¸ım kartı hediye etme, ögˆrencilerin aylık I·stanbul Kartı fiyatını 50 liraya düs¸ürme, 25 yas¸ın altındaki gençlere "Genç Kart" ile yüzde 40 indirimden faydalandırma sözü verdi.Ekrem İmamoğlu, Acil Durum Ulas¸ım Eylem Planı'nı da devreye sokarak İstanbul'u afetlere hazır hale getireceklerini söyledi.