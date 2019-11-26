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I Still Believe Filmi

I Still Believe filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. I Still Believe filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

26.11.2019 10:58 | Son Güncelleme: 26.11.2019 10:58I Still Believe Filmi
I Still Believe, müzik yıldızı Jeremy Camp'in gerçek yaşam öyküsünü konu ediyor. Andrew Erwin ve Jon Erwin’in yönetmen koltuğunda oturduğu film de Jeremy Camp'e, K.J. Apa hayat veriyor.


:Andrew Erwin, Jon Erwin
Senaryo:Jon Erwin, Jon Gunn
Oyuncular:Britt Robertson, K.J. Apa, Melissa Roxburgh, Gary Sinise, Nathan Parsons, Abigail Cowen, Shania Twain, Nicolas Bechtel, Alyssa Gonzalez, Cameron Arnett, Tanya Christiansen, Tera Smith, Vanessa Padla, Brittney Tamberg, Sheé Dueitt, Reuben Dodd, Griffin Hood, Lisa VanAmburg, Denise Morris, Rebecca Chulew, Jason Gaines, Sahjanan Nasser, Katie Anne Moy, Hali Everette, Sharonne Lanier, Nicholas Sims, Liam Kelly, Chris Angerdina, Douglas DeLisle, Edward Rashad Smith
Filmin Türü:Drama
Orijinal Adı:I Still Believe
Yapımcı Firma:Lions Gate Films
Yapım Yılı:2020
Yapım Ülkesi:ABD
Orijinal Dili:İngilizce
Dağıtıcı Firma:Lions Gate Films
Vizyon Tarihi:01.01.2070

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Yönetmen, Sinema

Kaynak: InterSinema.com

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