16.06.2019 17:31
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I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı

TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı son gününde, çeşitli etkinlik ve oyun turnuvalarına ev sahipliği yaptı.

I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı son gününde, çeşitli etkinlik ve oyun turnuvalarına ev sahipliği yaptı.
Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı, son gününde Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde çeşitli etkinlik ve sahne gösterileriyle devam etti.
Firma stantları ve çeşitli oyunların oynandığı alanlar ziyaretçileri ağırlarken, çevrimiçi bilgisayar oyunları Counter Strike: Global Offensive (CS: GO), League of Legends (LoL) ve Zula'nın turnuvalarının yapıldığı e-spor oyun alanında rekabet yaşandı.
Cosplay turnuvasının ön elemelerinde "cosplayer"lar, kostümlerinin hazırlık aşamalarını anlattı. Anime, film ve oyun karakterlerinin renkli ve değişik kostümlerine bürünen "cosplayer"lar fuarda renkli görüntüler oluşturdu.
I-TECH, LoL ile CS: GO turnuvalarının ödül töreni ve Cosplay Finali ile sona erecek.I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı
Kaynak: AA
Ankara Üniversitesi, Ekonomi

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