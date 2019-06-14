I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı (2)

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, "Türkiye'nin, 2023 vizyonu istikametinde uluslararası arenada bilgi ve teknoloji üretebilen bir ülke haline gelebilmesi için hep birlikte hareket edilmesi gerekiyor." dedi.Baran, Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesinde başlayan ve Anadolu Ajansının da "Global İletişim Ortağı" olduğu I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı'nda yaptığı konuşmada, dünyada tüketici değil, üretici ve ihracatçı ülke konumuna gelmek, "Türkiye" etiketli yerli ve milli üretim ürünlerini yayabilmek için gençlerin önlerinin açılması gerektiğini söyledi."Teknoloji vazgeçilmez unsur"Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, ülkelerin geleceği için bilgi, bilim, eğitim ve teknolojinin vazgeçilmez unsurlar olduğunu belirterek, "Bunlara önem vermiyorsanız geleceğiniz yok demektir. Bunun da nitelikli olması lazım. Türkiye bu boyuta ilerlemek için önemli bir adım attı." ifadelerini kullandı.Dünyanın değişmesiyle kavramların da değiştiğini belirten İbiş, yapay zekadan dijital dönüşüme, sanal gerçeklikten nesnelerin internetine kadar süreçlere ayak uydurulmazsa sistemlerin çökeceğini vurguladı.HHB Fuar AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şule Dayangaç da Türkiye'nin geleceğinde teknolojinin ve bilişiminin büyük önem taşıdığını ifade ederek, geçen yıl oyun yazılımı üreten ve geliştiren Türk firmalarının ihracatının 1 milyar doları aşmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi.I-TECH Teknoloji Kongre ve Fuarı'nı gelecek yıl uluslararası platforma taşıyacaklarını ifade eden Dayangaç, Türkiye'nin sektördeki potansiyelinin bu organizasyonla ortaya konulduğunu dile getirdi.Fuar, hafta sonu da çeşitli etkinlik ve oturumlarla devam edecek.