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İ.Ü'den "Sanayicimizin 100 sorununa, akademik 100 çözüm" projesi

Malatya İnönü üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, "Üniversite olarak "Sanayicimizin 100 Sorununa 100 Akademik Çözüm" adlı projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

04.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 04.12.2019 14:33İ.Ü'den
İnönü üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, "Üniversite olarak "Sanayicimizin 100 Sorununa 100 Akademik Çözüm" adlı projeyi hayata geçirdiklerini bildirdi.

İnönü üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Ahmet Kızılay, konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Üniversite-Sanayi işbirliği ile üniversitelerin bilgi birikimi, teknolojik alt yapısı ve yetişmiş insan gücünün sanayicilerin mevcut tecrübesi ve finansal gücünün bir araya getirilerek elde edilen potansiyelin ülkemizin kalkınmasında kullanılması hedeflenmektedir. Sanayicinin yaşadığı veya karşılaştığı problemlere bilimsel çözümler üretmek veya sanayicinin talep ettiği teknolojileri geliştirmek amacı ile üniversitelerde istihdam edilen yetişmiş akademik insan gücü sanayicinin sağlayacağı ekonomik desteklerle projeler geliştireceklerdir" İfadelerini kullandı.

"Ülkemizin gelişmesine destek sağlamak amacı ile İnönü üniversitesi olarak "Sanayicimizin 100 Sorununa 100 Akademik Çözüm" adlı proje hayata geçirilmiştir. İnönü üniversitesi web sayfasında yer alan ara yüz yardımı ile alınan talepler Gizlilik ilkesi göz önünde bulundurularak Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Malatya temsilcisi ve Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile değerlendirilecektir. İlgili taraflar arasında gerekli iletişim sağlanacaktır. Üzerinde anlaşma sağlanan projeler bilimsel araştırmalar koordinasyon birimine sunulacaktır. Sanayicinin faydalanabileceği iki tür proje sınıfı mevcuttur. Bunlar ÜSİP ve ÖNAP tır" Diyen Rektör Kızılay, "Üniversite-Sanayi İşbirliği Projeleri (ÜSİP) Üniversitemiz mensubu araştırmacıların sanayiciler ile hazırlayacakları araştırma projeleridir. Bu tür projelerde, işbirliği yapılan kuruluşun belirli bir oranda bütçeye katkıda bulunması veya kendi altyapılarını ya da iş gücünü proje kapsamında kullandırması beklenir. Bu projelerden elde edilen veriler taraflar arasında işbirliği ve anlaşmaya varılması halinde lisansüstü tez projelerinde kullanılabilir" şeklinde konuştu. - MALATYA

Ahmet Kızılay, Malatya, Kızılay, Güncel

Kaynak: İHA

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