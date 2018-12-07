- IAAF Çocuk Atletizm Semineri, Niğde'de gerçekleştirildi

07 Aralık 2018 Cuma 15:53



07 Aralık 2018 Cuma 15:53

- IAAF Çocuk Atletizm Semineri, Niğde'de gerçekleştirildiNİĞDE - Türkiye Atletizm Federasyonu IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen 'IAAF Çocuk Atletizmi Semineri' Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde gerçekleştirildi. IAAF Çocuk Atletizmi Semineri'nin ilk gününde katımcılara Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'nda antrenörlük eğitimleri verildi.Katılım yoğun olduğu seminerde kursiyerler aldıkları belgelerle kurs verebilecek.IAAF Çocuk Atletizmi Koordinatörü Necdet Ayaz, Ülkemiz genç nüfusuyla övünen bir ülkedir. 7-12 yaş çocuklara uygulanan bir uygulamadır. Yarınlarımızın teminatı olan çocuklarımız için büyük güzel bir proje. Dünyada çocuklara yönelik en etkin olan IAAF Çocuk Atletizmi ülkemizde yapılıyor olmasından dolayı çok mutluyuz" dedi.2 gün süren seminerde Çocuklarda psikolojik yaklaşım, bağımlılık ve çocuklar gibi konularda yaklaşık 160 kursiyere seminer veriliyor.