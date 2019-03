Iab: Dijital Reklam Yatırımları 2018'de 2.47 Milyar Liraya Ulaştı

Kaynak: DHA

– İnteraktif Reklamcılık Derneği'nin (IAB) açıkladığı 2018 Dijital Reklam Yatırımları sonuçlarına göre dijital reklam yatırımları, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 14.2 artışla 2.47 milyar liraya yükseldi.IAB Türkiye 'nin yaptığı açıklamaya göre, display reklam yatırımları 2018'de yüzde 15 yükselerek 1.41 milyar lira oldu ve display reklamlar kategorisinde en büyük payı 959 milyon lira ile "Gösterim" ya da "Tıklama Bazlı Reklam Yatırımları" aldı. Aynı dönemde video reklam yatırımları yüzde 31'lik büyümeyle 353 milyon lira olurken, "Native" yatırımları 101 milyon liraya ulaştı."Ücretli Sıralama Yatırımlarını içeren Arama Motoru Reklam Yatırımları" 2018'de 923 milyon lira olurken, "İlan Sayfaları Reklam Yatırımları" 113 milyon liraya çıktı. Geçen dönemlerde küçülme gözlemlenen "E-posta" yaklaşık 5 milyon liralık yatırımla bir önceki döneme göre yüzde 3 küçüldü. Oyun İçi reklamlar da 17 milyon lira olarak hesaplandı.Mobil reklam yatırımları 2018'de 1.4 milyar lira olurken, 411 milyon liralık büyüklüğe ulaşan Sosyal Medya reklamlarının yüzde 79'u mobil cihazlarda yer aldı. Programatik satın alma, 2018'de de artışını sürdürdü ve 1.64 milyar liraya yükseldi.Sonuçlarla ilgili IAB Türkiye Başkanı Neslihan Olcay şu değerlendirmeyi yaptı:"e-Marketer 2018'de global reklam yatırımlarının 628.6 milyar dolara ulaşacağını ve yüzde 43.5'lik payla dijitalin reklam endüstrisinin çekici gücü olacağını öngörüyor. Türkiye, görece zor olarak değerlendirebileceğimiz bir dönemde dijitalde yine çift haneli büyümeyi başardı. 2018'de yüzde 31'lik büyüme ile öne çıkan videonun, Adil Kullanım Kotasının kalkmasıyla birlikte 2019'da da benzer bir çizgiyi takip edeceğini öngörüyoruz. Önümüzdeki yıl itibarıyla IAB Türkiye AdEx-TR'nin hesaplanmasında metodolojik bir değişikliğe gitmek ve sektöre daha ayrıntılı bilgi vermek de planlarımız arasında yer alıyor."Bu bağlamda yeni dönem planlarımız kapsamında yeni oluşturacağımız Araştırma Yürütme Kurulu, AdEx-TR'nin yanı sıra Türkiye pazarına yönelik farklı araştırmaları yürütmekle yükümlü olacak ve hem sektöre hem de yabancı yatırımcıya karar verme süreçlerinde destek olacak yeni çalışmalar yapacak."2019'da B2B (Business to Business), birkaç sene içinde de M2M (Machine to machine) pazarlamanın büyümeyi destekleyeceği öngörüsüyle yeni Çalışma Grupları da kuracağız. Ayrıca dijitalin reklamın ötesine geçtiği günümüzde Dolaysız Marka Ekonomisi de gündemimizde önemli bir yer tutacak. ve elbette mevcut çalışmalarımızı da her dönemde olduğu gibi geliştirerek sürdüreceğiz." (Fotoğraflı) - İstanbul