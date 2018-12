Iaea'dan Nükleer Güvenlikte Rosenergoatom'a "Tam Not"

04 Aralık 2018 Salı 12:34



Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santralini (NGS) inşa edecek Rusya Devlet Nükleer Enerji Kurumu Rosatom'un bünyesinde yer alan Rosenergoatom, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'ndan (IAEA) güvenlik konusunda tam not aldı.Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, IAEA Operasyonel Güvenlik Değerlendirme İnceleme Ekibi (OSART), Akkuyu NGS'nin hissedarları arasında yer alan ve servis bakımını üstlenecek Rosenergoatom'da denetimde bulundu.Denetimleri 17 gün süren OSART ekibi, şirketin nükleer güvenlik ilkelerine bağlı kaldığını ve tam not aldığını belirtti.Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosenergoatom Genel Müdürü Andrey Petrov, denetimin, şirketin nükleer güvenlik alanındaki başarısı için önemli olduğunu belirterek, "OSART ekibinin tavsiyelerinin uygulanması, nükleer santrallerimizin operasyonel güvenliğini daha da geliştirmemize yardımcı olacak. Belirlenen iyi uygulamalar dünyadaki güvenliğin artmasına da katkıda bulunacak." değerlendirmesinde bulundu.OSART ekibinin başkanı Peter Tarren de Rosenergoatom'da başarılı bir denetim gerçekleştirildiğine işaret ederek, "Her kurum sürekli iyileştirme arayışında olabilir ancak burada gördüğüm şey güvenlik ilkelerine gerçek bir bağlılıktır. Rosenergoatom'da uygulanan ve uluslararası toplum için faydalı olacak yöntemleri belirlediğimizi belirtmek isterim. Bu yöntemler, nükleer güvenliğin sadece belirli ülkelerde değil, küresel ölçekte artırılmasına katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.Rusya'daki Akkuyu'nun referans santrali Novovorenej NGS dahil 10 nükleer santralde 35 güç ünitesinin nükleer ve radyasyon güvenliği Rosenergoatom'un sorumluluğunda bulunuyor.