IATA: Eğer koronavirüs salgını 2-3 ay daha devam ederse daha fazla hava yolu şirketi iflas edebilir
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği, Covid-19 salgınının 2-3 ay daha devam etmesi halinde, daha fazla hava yolu şirketinin iflas edebileceğini, havacılık sektöründe de yeni konsolidasyonlar olabileceğini açıkladı
13.03.2020 22:47 | Son Güncelleme: 13.03.2020 22:47
Koronavirüs salgınına karşı ülkelerin bazı uçuşlara sınırlama getirmesi, ve yolcu sayısının büyük oranda düşmesi hava yolu şirketlerini vuruyor.
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) Başkanı Alexandre de Juniac, Covid-19 salgınının 2-3 ay daha devam etmesi halinde, bazı hava yolu şirketlerinin iflas edebileceğini, havacılık sektöründe de yeni konsolidasyonlar olabileceğini açıkladı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Euronews.com
Etiketler : Koronavirüs, Dünya
Manşet
Haberler
Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Haberler
Son dakika: Türkiye'deki ikinci koronavirüs vakasında hastanın, ilk hastanın yakın çevresinden olduğu öğrenildi
Haberler
Dünya Sağlık Örgütü: Koronavirüsün yaz aylarında yok olacağını düşünmek sahte bir umut
Haberler
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Haberler
Ebola'yı keşfeden bilim insanından ürküten koronavirüs yorumu: Durum çok ciddi
Haberler
Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun eşinde yeni tip koronavirüs tespit edildi
Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak