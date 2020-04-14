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IATA: "Koronavirüs nedeniyle hava yolu şirketlerinin yolcu gelirleri 314 milyar dolar azalabilir"

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin gelirlerinin bu yıl 314 milyar dolar azalabileceğini duyurdu.

14.04.2020 19:48 | Son Güncelleme: 14.04.2020 19:48
IATA:
Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hava yolu şirketlerinin gelirlerinin bu yıl 314 milyar dolar azalabileceğini duyurdu.
Merkezi Kanada 'nın Montreal kentinde olan IATA'dan yapılan açıklamada, koronavirüs salgınının hava taşımacılığı sektörüne artan etkisi değerlendirildi.
IATA'nın Kovid-19 salgınının havacılık sektörüne etkisine ilişkin analizinin güncellendiğine yer verilen açıklamada, 24 Mart'taki son analizde üç ay süren ciddi seyahat kısıtlamalarının olduğu bir senaryoda havacılık gelirlerinde, 2019'a göre yüzde 44 düşüşle 252 milyar dolar kayıp yaşanabileceğini öngörüldüğü hatırlatıldı.
Açıklamada, 24 Mart'tan bu yana Kovid-19 salgınının belirgin bir şekilde derinleştiğine ve hükümetler tarafından çeşitli kısıtlamaların getirildiğine vurgu yapılarak, salgından dolayı hava yolu şirketlerinin yolcu gelirlerinin 2020'de geçen yıla göre yüzde 55 düşerek 314 milyar dolara ulaşabileceği belirtildi.
Açıklamada, küresel ekonominin resesyona doğru gitmesinden ve seyahat kısıtlamalarından dolayı, bu yıl yolcu talebinin geçen yıla göre yüzde 48 azalmasının beklendiği belirtildi.
Hükümetlere, krizden çıkabilmeleri için hava yolu şirketlerine "acilen" likidite sağlama çağrısı yapılan açıklamada, aksi takdirde birçok şirketin haftalar içinde iflas açıklayabileceği uyarısı yapıldı.
Birliğin açıklamasında, Çin'de olduğu gibi, ilk önce yurt içi uçuşların açılmasını ve bunun ardından yurt dışı uçuşların da yavaş yavaş başlamasının beklendiği aktarıldı.
IATA, Kovid-19 salgınına yönelik şubatta yaptığı ilk analizde hava yolu şirketlerinin gelirlerinin 29,3 milyar dolar düşeceğini açıklamıştı. Kriz derinleştikçe analizlerini güncelleyen birlik, 5 Mart'ta gelir kaybının 113 milyar dolara ve 24 Mart'taki son analizinde 2019'a göre yüzde 44 düşüşle 252 milyara çıkabileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Montreal, Kanada, Güncel
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