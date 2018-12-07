İbadet ve Zarafet, Geçmişten Günümüze Anadolu Seccadeleri" Sergisi

"İbadet ve Zerafet, Geçmişten Günümüze Anadolu Seccadeleri" sergisi Pendik
'te açıldı. Mehmet Akif Ersoy
Sanat Merkezi'nde açılan sergide, koleksiyonerlerin biriktirdiği tarihi eser niteliğindeki seccadeler, takkeler, tespihler, abdest leğenleri, ibrikler ve peşkirler sergileniyor.
Küratör Erkan Doğanay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin insanların namaz ibadetlerini yerine getirmek için kullandığı malzemelerin seçkisinden oluştuğunu söyledi.
İnsanların ibadetleri esnasında kalp, ruh ve beden temizliklerini ön plana çıkarırken kullandıkları malzemeleri birer sanat eserine dönüştürdüğünü ifade eden Doğanay, "Seccadelere baktığınız zaman normal bir halı ya da kılıf gibi durmuyor, ona da aynı özeni göstermişler. Seccadeler çok ciddi emek ve hünerle dokunmuş." şeklinde konuştu.
Sergi 31 Aralık
'a kadar ziyaret edilebilecek.
Pendik
07 Aralık 2018 Cuma 18:27