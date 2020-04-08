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İBB 15 bin litre dezenfektan alımı yaptı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), acil durumlarda kullanılan, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre 15 bin litrelik dezenfektan alımı yaptı.

08.04.2020 12:09 | Son Güncelleme: 08.04.2020 12:09
İBB 15 bin litre dezenfektan alımı yaptı
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), acil durumlarda kullanılan, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine göre 15 bin litrelik dezenfektan alımı yaptı. İBB, 15 bin litre dezenfektan için 1 milyon 110 bin TL'ye sözleşme imzaladı.

Koronavirüs salgın hastalığı için olağandışı dezenfekte çalışması yürüten İBB, yeni dezenfektan alımı için ihale açtı. İBB Levazım ve Ayniyat Müdürlüğü tarafından, Kamu İhale Kanunu'nun 21/b maddesine (Pazarlık Usulü) göre 19 Mart 2020 tarihinde düzenlenen ihalenin sonucu 3 Nisan 2020 tarihinde ilan edildi. İhale sonucunda, "Pazarlık Usulünün Seçilme Gerekçesi" şöyle belirtildi:

"Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması."

15 bin litre dezenfektan alımı ihalesini, merkezi İzmir'de bulunan NHP İlaç San. Ve. Tic. A.Ş. bir milyon 110 bin TL'ye üstlendi. Firma  söz konusu 15 bin litre dezenfektanı iki parti halinde 9 Mayıs 2020 tarihine kadar teslim edecek. 2016 yılında kurulan NHP İlaç firmasının yüzde 70 hissesi Erdal Engin'e ait. Nur Sakarya ve Bayram Göker firmada küçük hissedar olarak yer alıyor.


- İstanbul

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kamu İhale Kanunu, İstanbul, Güncel
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