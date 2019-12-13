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İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında çalışmayan asansör için "15 gün süre içinde kullanıma açılacaktır" açıklamasına rağmen asansör hala çalışmıyor.

13.12.2019 13:23 | Son Güncelleme: 13.12.2019 13:23İBB '15 gün' dedi ama engellilerin çilesi devam ediyor

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin Beşyol metrobüs durağında çalışmayan asansör için "15 gün süre içinde kullanıma açılacaktır" açıklamasına rağmen asansör hala çalışmıyor.

Küçükçekmece Beşyol metrobüs durağında engelli ve yaşlıların merdiven çilesi sürüyor. 26 Kasım'da DHA'nın gündeme getirmesi üzerine İBB açıklamada, "Engelli asansörü 7 Kasım 2019 günü bir vatandaşın mahsur kalması neticesinde yapılan kurtarma çalışması sırasında hasar görüp tamir edilemez hale gelmiştir. Menşei yurt dışı olan asansör için hemen sipariş verilmiştir. Asansörün kullanıma açılması için 15 günlük bir süre öngörülmüştür" ifadelerine yer verilmişti.Ancak geçen süreye rağmen durakta servis dışı olan asansör ve asansöre geçiş yolu için herhangi bir çalışma  yapılmadı. Durağı kullanan engelliler diğer yolcuların yardımı ile merdivenleri çıkmaya devam ediyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Küçükçekmece, Güncel

Kaynak: DHA

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