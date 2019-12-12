Haberler » Güncel » İBB 2020 ücret tarifelerini belirledi - Haber

İBB 2020 ücret tarifelerini belirledi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 yılı ücret tarifelerini belirledi.

12.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:36İBB 2020 ücret tarifelerini belirledi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), 2020 yılı ücret tarifelerini belirledi.
Saraçhane'deki belediye binasında devam eden İBB aralık ayı meclis toplantısında, 2020 yılı ücret tarifeleri gündeme geldi.
Komisyon raporlarına göre 2020 yılı ücret tarifeleri TÜİK tarafından açıklanan TÜFE verilerine göre hazırlandı. İBB'nin yeni tarifelerine ortalama yüzde 15'e varan oranlarda zam yapıldı.
Yeni fiyatlamaya göre Büyük İstanbul Otogarı'nda taksicilerin aylık abonman ücreti 500 liradan 600 liraya çıkarıldı.
1. bölge olarak belirlenen ilçelerde kapalı otopark ücretleri 0-1 saat için 11 liradan 12,5 liraya, 2. bölgede 8 liradan 9 liraya yükseldi. Açık otoparklarda ise 1. bölgede saat ücretleri 8 liradan 9 liraya, 2. bölgede 11 liradan 13 liraya çıkarıldı. Yol kenarı otoparkları 1. bölgede 0-1 saat arası 12 liradan 14 liraya, 2. bölgede ise 8 liradan 9 liraya yükseltildi.
Hal giriş fiyatlarında ise tırlar için 1 saatlik 14 lira olan ücret 16 liraya, otomobiller 8 liradan 9 liraya, kamyon ve otobüsler için ise 10 liradan 11,5 liraya çıkarıldı.
Kayışdağı Darülaceze Tesislerinde ise en düşük aylık bakım ücreti 925 liradan bin 20 liraya çıkarıldı.
Mecliste oy birliğiyle kabul edilen yeni fiyat tarifeleri 1 Ocak 2020'den sonra uygulanmaya başlanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Türkiye İstatistik Kurumu, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:20 Batı Trakya Türk azınlığından Yunanistan'ın AİHM kararlarına uymamasına tepki - Haber
20:20 UAEA, Özbekistan'daki 4 proje için 1 milyon avro kaynak sağlayacak - Haber
20:19 Sayıştay Başkanı Baş Selçuk Üniversitesinde öğrencilerle buluştu - Haber
20:16 Pakistan Dışişleri Bakanı: "İşgal altındaki Keşmir'de insani durum kötüleşti" - Haber
20:13 Çavuşoğlu-Burita ortak basın toplantısı - Haber
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Haber
19:15 Çorum'daki zehirlenme olayında "ihmal" iddialarına ilişkin çifte soruşturma başlatıldı - Haber
19:12 Son dakika: Yunan askerleri göçmenleri Türkiye sınırına böyle taşımış! Görüntüler ortaya çıktı - Haber
18:31 120 bin dolarlık muza "Horozlu" gönderme - Haber
17:57 Gökçek, "masör" iddialarına cevap verdi: İftirayı atanı biliyorum - Haber
12.12.2019 20:21:38