İBB, "235 milyonluk antrikotlu yemek" iddiasına yanıt verdi

İBB'nin organizasyon ve yemek menüsü için 235 milyon liralık bütçe ayrıldığı iddialarıyla ilgili açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun söz konusu haberlerin doğru olmadığını belirtti.

İMAMOĞLU BELEDİYEDEKİ İLK GÜNÜNDE ANTRİKOT YEMEĞİNİ REDDETMİŞTİ

İstanbul'un parasını İstanbulluların menfaati doğrultusunda kullanacağını ve en önemli projesinin israfın önüne geçmek olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mart 2019 seçimlerinin ardından mazbatasını alır almaz başkan olarak ilk icraatını çay ocağına giderek gerçekleştirmişti. Hizmetlinin yemekte ne var sorusuna "çalışanlar için musakka başkan için ise antrikot" hazırlandığını söylemesi üzerine itiraz eden İmamoğlu antrikotu istemediğini kendisinin de çalışanlar için hazırlanan yemekten yemek istediğini belirtmişti.

"235 MİLYON LİRA YEMEK BÜTÇESİNE AYRILDI" İDDİASI

Bu görüntüler hala hafızalardaki yerini korurken İBB tarafından organizasyon ve yemek menüsü için ayırdığı bütçeye dair gündemi sarsan bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre mantarlı kiş, kinoa patlıcanlı keçi peynirli trio gibi yemeklerden oluşan liste için toplamda 235 milyon liralık bütçe ayrıldı. 6 Ocak günü gerçekleştirilen ve İstanbul genelini kapsayan hizmet alım ihalesinde, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce gerçekleştirilecek muhtelif kültürel etkinlikler, organizasyonlar ile tanıtım, duyuru çalışmaları ve baskılı işlerin hizmet alımı işi" adıyla 235 milyon 990 bin lira bütçe belirlendi. Yine iddiaya göre bu ihaledeki 235 milyonluk bütçenin çok büyük bir kısmının yemek menüsüne ayrıldı.

İBB'DEN AÇIKLAMA GELDİ: YEMEKLE İLGİLİ KISIM 4,5 MİLYON LİRA

Söz konusu iddialarla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapanİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kurumsal iletişim danışmanı Murat Ongun, "Bugün bazı basın organlarında "İBB'den 235 milyon liralık yemek bütçesi" başlığı ile verilen haber doğru değildir. 150 kalemden oluşan ihalenin sadece 4 kalemi yemek bütçesidir. 235 milyon liralık ihalenin yemek ile ilgili kısmı 4,5 milyon liradır" dedi.