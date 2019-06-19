İBB, 25 yılda sahipli sahipsiz 1 milyon 412 bin hayvana hizmet verdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), son 25 yılda sahipli ve sahipsiz 1 milyon 412 bin 634 hayvana hizmet verdi. Bu hizmetler muayene, ameliyat, protez, diş bakım, iç-dış parazit, aşılama, mikroçip şeklinde sıralandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi son 25 yılda yaptığı yatırımlarla, kimi zaman bir kaza sonucu yaralandığında, kimi zaman kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlandığında, kimi zaman bulaşıcı hastalığa kapıldığında İBB Veteriner Müdürlüğü ekipleri, can dostlarımız hayvanların ilk yardımına koşuyor. Sahipli ve sahipsiz hayvanlara hizmet veren İBB Veteriner Müdürlüğü, 76'sı Veteriner Hekim olmak üzere 414 personeliyle çalışmalara katılıyor.

HAYVAN BAKIMEVLERİNİN KAPASİTESİ 50 KAT ARTIRILDI

İBB bünyesinde, 1994 öncesi il genelindeki tüm sahipsiz sokak hayvanlarına hizmet vermesi için 1 bakımevi bulunuyordu. Şehirdeki binlerce sokak hayvanına daha iyi ve kapsamlı hizmet verilebilmesi için bakımevi sayısının ve kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmalara başlandı. 25 yılda yapılan yatırımlarla il genelindeki hayvan bakımevi sayısı 6'ya yükseltildi. Böylece bakımevlerinin 150 ile sınırlı olan hayvan kapasitesi oranı yaklaşık 50 kat artarak 7 bin 314'e çıkarıldı. Bu sayede 1994 yılından 2019 yılının Mayıs ayına kadar 25 yılda toplam 1 milyon 412 634 kez sahipli ve sahipsiz hayvana muayene, ameliyat, protez, diş bakım, iç-dış parazit, aşılama, mikroçip gibi çok sayıda hizmet verildi.

SON 25 YILDA HAYVANLARA VERİLEN HİZMET DETAYLARI

Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı: 733 bin 258

Aşılanan hayvan sayısı: 290 bin 792

Kısırlaştıran hayvan sayısı: 172 bin 611

Mikroçip uygulanan hayvan sayısı: 197 bin 846

Sahiplendirilen hayvan sayısı: 13 bin 97

Vetkabin: 3 bin 154

Vetbüs: bin 876

Toplam: 1 milyon 412 bin 634

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