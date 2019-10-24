İBB'ye ait 3 lüks araç, müzayede ile 850 bin TL'ye satıldı

İBB şirketi KİPTAŞ'ın tarihinde ilk kez düzenlediği halka açık müzayedede, önceki dönem İBB'nin üst düzey yönetimi tarafından kullanılan şirkete ait 3 lüks araç da satıldı. Tasarruf etmek için satışa sunulan 3 lüks aracın satışından toplam 850 bin TL gelir elde edildi.

İMAMOĞLU SÜREKLİ VURGULUYORDU

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştirak şirketlerinden KİPTAŞ; bugün 28 dükkan, 19 arsa ve 3 lüks araç için açık artırma usulü ile müzayede düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyasından itibaren gündeme getirdiği ve göreve geldikten sonra da 730 adedini iade ettiği ihtiyaç fazlası kiralık araçlar nedeniyle müzayedenin en ilgi çeken kısmı satışa çıkarılan 3 lüks araç oldu.

İşte müzayedede satılan araçlar...

850 BİN TL'YE SATILDI

Lüks araçlar müzayedenin ilk oturumunda açık arttırma ile satıldı. Tahmini bedeli 66 bin 875 lira olarak belirlenen 2005 model Audi a6, 3.0 TDİ 78 bin TL'ye alıcı buldu. 184 bin 665 TL üzerinden satışa sunulan 2007 model Mercedes Benz S350 L, 260 bin TL'ye gitti.Tahmini bedeli 200 bin TL olarak belirlenen 2008 model Mercedes g-420 arazi aracı ise 512 bin TL'ye satıldı. KİPTAŞ'ın yaklaşık 500 bin TL gelir beklediği lüks araçlar 850 bin liraya satılmış oldu.

Müzayededen elde edilen gelir kentsel dönüşüm ve sosyal konut projelerinde kullanılacak.