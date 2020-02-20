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İBB 390 ATM'yi 67 milyon TL'ye kiraya verdi

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), mülkiyeti kendisine ait alanlara yapılacak reklam uygulamalı 390 ATM yerini, yıllık 67 milyon TL'ye kiraya verdi.

20.02.2020 20:17 | Son Güncelleme: 20.02.2020 20:17İBB 390 ATM'yi 67 milyon TL'ye kiraya verdi
İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi(İBB), mülkiyeti kendisine ait alanlara yapılacak reklam uygulamalı 390 ATM yerini, yıllık 67 milyon TL'ye kiraya verdi. İhaleyi kazanan MASEF Gayrimenkul Yatırım Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.- ATM Yönetimi Kiralama Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişimi ATM'leri 10 yıl işletecek.

İBB yetkililerinden alınan bilgiye göre, Reklam Yönetim Müdürlüğü'nün " Büyükşehir Belediyesi Mülkiyeti, Yönetimi ve Tasarrufu Altında Bulunan Alanlara (390 adet) Reklam Uygulamalı ATM Kabinlerinin Yapımı ve 10 Yıl Süre ile İşletmeye Verilmesi İşiö ihalesine 3 teklif verildi. İBB'nin yıllık 40 milyon TL muhammen bedel üzerinden açtığı ihalede, yapılan açık artırmada MASEF Gayrimenkul Yatırım Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş.- ATM Yönetimi Kiralama Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Ortak Girişim 67 milyon TL'ye kadar çıktı. ATM Yönetim Merkezi Gayrimenkul Turizm San. ve Tic. A.Ş. - Netiş Gayrimenkul İnş. San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi 66 milyon TL'de, İBB'nin şirketi İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Tic. A.Ş. - Metro İstanbul San. ve Tic. A.Ş. Ortak Girişimi ise 64 milyon TL'de kaldı.


- İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, ATM, Güncel

Kaynak: DHA

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