İBB, 9 milyon litre yağlı süt alacak

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte, yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere 9 milyon litre süt alımı için ihale açtı. 'Yağlı, uzun ömürlü, içme sütü' alımı için açılan ihale, 6 Şubat 2020 tarihinde yapılacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bir süre önce tanıtımını yaptığı, 'İstanbul Halk Süt' projesinin hayata geçirilmesi için ihale açıldı. İBB Sosyal Hizmetler ve Bağımlılıkla Mücadele Daire Başkanlığı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, 'Yağlı, Uzun Ömürlü, İçme Sütü Mal Alımı' adı altında açtığı ihale 6 Şubat'ta yapılacak.

?Söz konusu ihalenin teknik şartnamesinde projenin amacı şöyle açıklandı:

"Başkanlığımız tarafından yürütülen İstanbul Halk Süt Projesi ile İstanbul'da ikamet eden yoksul ve ihtiyaç sahibi ailelerimize ücretsiz süt desteği verilmesine yönelik ihtiyacın sağlıklı ve güvenilir şekilde karşılanması amaçlanmaktadır."

Alınacak 9 milyon litre sütün bir litrelik yağlı UHT süt olacağı belirtilen şartnamede, alınacak UHT içme sütün tüm üretim süreçlerinin 'Türk Gıda Kodeksi İçme Sütleri Tebliği'ne ve yürürlükteki 'TSE TS 1192'ye uygun olarak gerçekleştirileceği vurgulandı.

Süt kutularının ambalaj malzemesinin, iç kısımdan dış kısma doğru polietilen- polietilen-alüminyum folyo- polietilen- karton- polietilen malzemelerden oluşturulacağı belirten şartnamede daha sonra şöyle denildi:

"Süt paketlerine ait ambalaj üzerinde okunaklı ve sonradan değiştirilmeyecek, silinemeyecek şekilde yazılı veya basılı olarak; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adı veya tescilli markası, sütün yağlı olduğu ve uzun ömürlü süt olduğu, net miktarı, seri/kod veya parti numarasından en az biri, imalat tarihi (gün, ay ve yıl olarak) ve son kullanma tarihi veya raf ömrü, bakanlık üretim izin tarihi ve numarası ve muhafaza koşulları ile 'Katkı maddesi içermez' ve 'Gıda intoleransı bulunan kişilerin kullanımına uygun değildir' ibareleri bulunacaktır. Süt paketlerine ait ambalaj üzerinde; 'İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HALKSÜT' yazısı, logosu ve 'PARA İLE SATILAMAZ' ibareleri olacaktır."

İhaleyi alacak olan firma sütleri İstanbul'da İBB'nin belirleyeceği bir depoya teslim edecek. Dağıtımı ise İBB yapacak.

İMAMOĞLU: HER ÇOCUK SÜT İÇEBİLSİN

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu daha önce konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

"Bir eve süt girmiyorsa, bir çocuk süt içemiyorsa gelişiminde eksiklik var demektir. İşte bu nedenle İstanbul'da her çocuk süt içebilsin diye İstanbul Halk Süt'ü ihtiyacı olan ailelerimizin evlatlarına ücretsiz dağıtacağız."