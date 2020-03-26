Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

İBB açıkladı: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düştü

İBB, İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranının yüzde 83 azaldığını açıkladı.

26.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 26.03.2020 15:02
İBB açıkladı: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düştü
İBB, İstanbul 'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranının yüzde 83 azaldığını açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden (İBB) alınan bilgiye göre, 3 Mart Salı gününden bugüne kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının kullanımda yüzde 83'lük düşüş kaydedildi. İstanbul'da toplu ulaşımı 3 Mart'ta 7 milyon 531 bin 386 kişi, 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925 kişi, 17 Mart'ta 3 milyon 387 bin 150 kişi kullandı. 24 Mart'ta ise kullanan yolcu sayısı 1 milyon 263 bin 729 kişi oldu. Bu rakamlar göre 3 Mart ile 24 Mart arası yolcu sayısında yüzde 83 lük düşüş olduğu görüldü.

Öte yandan İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerinin de İBB tarafından karşılanacağı belirtildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››İBB açıkladı: İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düştü - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüsle mücadele eden İran’da, ordu biyolojik tatbikat başlattı Haberler
Koronavirüsle mücadele eden İran'da, ordu biyolojik tatbikat başlattı
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed’in hadisleriyle anlattı Haberler
Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya Haberler
Başkentte sağlık çalışanları için miktarı küçük anlamı büyük kampanya
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi Haberler
İYİ Partili vekilden bomba iddia: Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı istedi, hükümet kabul etmedi
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin’i zora sokacak Haberler
İtalyanlar arşivden çıkardı! 5 yıl önce yayınlanan belgesel Çin'i zora sokacak
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük’teki yurda gönderildi Haberler
Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi
TOKİ ve Emlak Konut’tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi Haberler
TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alanlar dikkat! Ödemeler 2 ay ertelendi
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye’de vaka sayısı 10’la çarpılmalı Haberler
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: Türkiye'de vaka sayısı 10'la çarpılmalı

Son Dakika Güncel Haberleri

15:36: Sandıklı'da mobil dezenfektan uygulaması - Haber 15:36: Eskişehir Garı'nda termal kameralı koronavirüs önlemi - Haber 15:36: Gaziantep'te koronavirüs tedbirleri - Haber 15:36: İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi - Haber 15:35: Hollanda havadan denetime başladı - Haber 15:13: Amerikan dergisi, koronavirüse karşı hijyenin önemini Hz. Muhammed'in hadisleriyle anlattı - Haber 14:20: Tepki çektiği için TikTok hesabını kapatan Şeyma Subaşı, yeni dans videosuyla geri döndü - Magazin 14:08: Havalimanında mahsur kalan bin 500 yabancı yolcu Karabük'teki yurda gönderildi - Haber 13:57: Manisa'da bir polis memurunun yaşlı bir adama bağırması sosyal medyada tepki topladı - Haber 13:22: Bilim Kurulu Üyesi Kara: Aşının 9 aydan önce geleceğini söylemek iyimserlik olur - Haber 13:14: Son Dakika: Üniversitelerde bu sene yüz yüze eğitim yapılmayacak! YKS, 25-26 Temmuz'a ertelendi - Haber