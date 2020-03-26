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İBB açıkladı: "İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düştü"

İBB açıkladı: "İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düştü" İBB, İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranının yüzde 83 azaldığını açıkladı.

26.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 26.03.2020 21:14
İBB açıkladı: " İstanbul 'da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düştü"
İSTANBUL - İBB, İstanbul'da yeni tip korona virüs (Covid-19) nedeniyle metro, metrobüs, otobüs gibi toplu ulaşım araçlarını kullanım oranının yüzde 83 azaldığını açıkladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesinden alınan bilgiye göre, 3 Mart Salı gününden bugüne kadar İBB'ye bağlı toplu ulaşım araçlarının kullanımda yüzde 83'lük düşüş kaydedildi. İstanbul'da toplu ulaşımı 3 Mart'ta 7 milyon 531 bin 386 kişi, 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925 kişi, 17 Mart'ta 3 milyon 387 bin 150 kişi kullanırken bu sayı yüzde 83 düşüşle 24 Mart'ta 1 milyon 263 bin 729 kişiye geriledi. Öte yandan İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderleri de İBB tarafından karşılanacağı belirtildi. İBB açıkladı: ’İstanbul’da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düştü’

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Yerel

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İBB açıkladı: "İstanbul'da toplu taşıma kullanımı yüzde 83 oranında düştü"

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