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İBB AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖKSU'DAN CHP'Lİ ATAMAN'A KAÇAK YAPIN VAR SUÇLAMASI

İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, dün akşam saatlerinde attığı bir tweet ile CHP'li meclis üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'de kaçak yapısı olduğu iddiasında bulundu.

04.05.2020 19:07 | Son Güncelleme: 04.05.2020 19:09
İSTANBUL Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, dün akşam saatlerinde attığı bir tweet ile CHP'li meclis üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'de kaçak yapısı olduğu iddiasında bulundu.
İddia konusu yapı, Kumburgaz Mahallesi'nde D-100 Otobanı kenarında bulunan tek katlı konteyner şeklindeki faaliyet gösteren bir çiğköfte dükkanı. Tevfik Göksu, tweetinde 'İletişim Başkanımız Fahrettin Altun'un boş arsasının fotoğraflarını servis eden İBB Meclis üyesi Nadir Ataman'ın Büyükçekmece'de kaçak yapısı ortaya çıktı. Tabii ki biz röntgencilik yapmayacağız, bu konuda hukukun vereceği kararı bekleyeceğiz" dedi.
CHP'li Nadir Ataman ise iddialarla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Söz konusu parsel parçası Büyükçekmece Belediyesi'nin kayıtlarına gör tescil dışı alanda (parsel artığı) kalıyor. Tapu ve Kadastro kayıtlarına göre, söz konusu yer 107 ada parselin devamında yer alıyor ve yaklaşık 30 metrekare büyüklüğünde. İBB AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ GÖKSU’DAN CHP’Lİ ATAMAN’A KAÇAK YAPIN VAR SUÇLAMASI

Kaynak: DHA

Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Halk Partisi, Büyükçekmece, AK Parti, Güncel, Haber

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