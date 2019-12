İBB AK Parti Grup Başkanvekili Göksu'dan Melen Çayı çıkışı

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu , son günlerde tartışma konusu olan Melen Çayı ile ilgili İBB Meclisinde açıklamalarda bulunarak, "Şu an İstanbul 'da günlük ortalama 3 milyon metreküp su kullanılmaktadır. Bu suyun 1 milyon metreküpü, döşenen boru hatları sayesinde Melen Çayı'ndan gelmektedir. 2019 yılı başından bugüne kadar, İstanbul'da toplam 965 milyon metreküp su kullanılmış olup, bu suyun 312 milyon metreküpü, yani İstanbul'un suyunun yüzde 36'sı halihazırda Melen'den temin edilmektedir" dedi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin Aralık ayı 1. oturumu Saraçhane'de bulunan İBB binasına yapıldı. Oturumda grubu adına söz alan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, ilk olarak önceki mecliste İSKİ tarafından önerilen su zammına neden hayır dediklerini açıkladı. Başkan Göksu, "CHP tarafından teklif edilen yüzde 80'e varan oranlardaki su zammına müsaade etmedik. Öncelikle bu kararımızın, İstanbulumuz için hayırlı olmasını diliyorum. AK Parti grubumuzun, zammın karşısında, İstanbulluların yanında yer almasını hazmedemeyen sayın belediye başkanı, ertesi gün kameralar karşısına geçerek bizleri incitici ifadelerde bulundu. Bu ifadeler aslında bize yönelik ifadeler olmanın ötesinde, sayın başkanın demokrasi ile gerçek bağını gösteren ifadelerdir. Doğru bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bize bir zam teklifi getirildi. Sonra kamuoyundan tepki gelince CHP farklı bir manevra ile teklifi çekti. Bizde ahlaki bir duruş gereği reddettik. 1.4 milyar parayı İstanbulların cebinde bıraktık. Ucuz kahraman sırtında küfesi olmadan bol keseden atandır. İstanbul halkı sizi seçti. Buna itirazımız yok. Sizi seçen halk bu meclis üyelerini de seçti. Bu meclis üyelerinin aldığı karara saygı duyacaksınız" dedi.Melen Çayı tartışmalarına noktayı koyduBaşkan Göksu konuşmasının ikinci kısmını ise son günlerde muhalefet tarafından gündeme getirilen Melen Çayı'na ayırdı. Melen Çayı hakkında gerçekleri paylaşan Göksu, "Melen Projesi, İstanbul'un uzun vadeli içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla 4 aşama halinde geliştirilen bir projedir. 1.aşamada; Melen-İstanbul arasına 189 kilometrelik bir isale hattı döşenerek, 1. pompa istasyonu tamamlanmış ve 22 Ekim 2007 yılından itibaren Ömerli Barajına su verilmeye başlanmıştır. 2.aşamada; Melen-İstanbul arasına 189 kilometrelik iki ayrı isale hattı daha döşenmiştir. Bunun yanı sıra 2 ayrı pompa istasyonunun da yapımı tamamlanmış, aynı zamanda gelen suyun arıtılması için 720 bin metreküp kapasiteli Cumhuriyet Arıtma Tesisi kurulmuştur. Böylelikle Melen Çayı'ndaki su seviyesine göre her iki hattan İstanbul'a aktarılabilecek su miktarı yıllık 536 milyon metreküp ulaşmıştır" dedi."İstanbul'un suyunun yüzde 36'sı halihazırda Melen'den temin edilmektedir"Başkan Göksu konuşmasına şöyle devam etti: "3. aşama Melen'den gelen suyun İstanbul'a eşit olarak dağıtılması için, Boğaz'ın 135 metre altından, 5 bin 551 metre uzunluğunda ve 4 metre çapında tünel yapılarak 12.12.2012'de açılışı yapılmıştır. Melen suyu İstanbul'un her iki yakasına da dağıtılmıştır. 4. aşama, barajın yapılması aşamasıdır. Bu da 2022 yılında tamamlanması öngörülmektedir. Barajın gövde bölümünün yapımı tamamlanmış olmakla birlikte, güncel parametrelere göre yeniden revize edilmesi söz konusu olmuştur. Şu an İstanbul'da günlük ortalama 3 milyon metreküp su kullanılmaktadır. Bu suyun 1 milyon metreküpü, döşenen boru hatları sayesinde Melen Çayı'ndan gelmektedir. 2019 yılı başından bugüne kadar, İstanbul'da toplam 965 milyon metreküp su kullanılmış olup, bu suyun 312 milyon metreküpü yani İstanbul'un suyunun yüzde 36'sı halihazırda Melen'den temin edilmektedir.""İnşallah Kanal İstanbul projesini de yapacak"Öte yandan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Kanal İstanbul Projesi konusunda yaptığı açıklamalara da cevap veren Göksu, "Kanal İstanbul ile ilgili bir belediye başkanına yakışmayacak çok ağır ifadeler kullandı. CHP'li birisinin bu ifadeleri kullanması bizim yadsıyacağımız bir şey değildir. Sayın Başkanın CHP'de yeni bir soluk olacağını ifade ederek meydanlara çıktı. Bu millet CHP karşı çıkmasına rağmen Keban Barajı'nı yaptı. Avrasya Tünelini, birinci, ikinci, üçüncü boğaz köprülerini yaptı. İnşallah Kanal İstanbul projesini de yapacak" dedi. - İSTANBUL