İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, deprem bölgesine gidiyor

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte deprem felaketi yaşanan Malatya ve Elazığ'a geçmiş olsun ziyaretine gidiyor.

Elazığ Sivrice'de meydana gelen 6,8 büyüklüğünde depremin ardından İBB'ye bağlı arama kurtarma ekipleri gece bölgeye hareket ederek yardım çalışmalarına başladı.

İMAMOĞLU MALATYA'YA GİDECEK

İBB Başkanı İmamoğlu'nun da eşi ile birlikte bugün "geçmiş olsun" dileklerini yerinde iletmek amacıyla önce İBB arama-kurtarma-yardım ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü Malatya'ya gideceği öğrenildi.

ARDINDAN ELAZIĞ'A GEÇECEK

Burada çalışmaları yerinde izleyecek olan İmamoğlu, Malatya'nın ardından depremin merkez üssü olan Elazığ'a geçerek güzergah boyunca depremin etkilediği yerleşim bölgelerini ziyaret edecek.