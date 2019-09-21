İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Temizlik Günü kapsamında çöp topladı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Dünya Temizlik Günü kapsamında çöp toplama etkinliğine katıldı. Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda çöpleri toplayan İmamoğlu, "Bütün hemşehrilerime diyorum ki; yere çöp atmayalım. Arabasından yola çöp atanları, sigara izmaritini atanları görünce canım çok sıkılıyor. Sahil aksında, pazar günü pikniğe gelenlerin bıraktığı çöpleri çalışma arkadaşlarım 3 günde temizleyebiliyor. Yapmayın. O güzel alanlar herkesin; ama oraları kirletmeyelim, kirletenleri de güzel dille uyaralım" dedi.

"TOPLAMAKLA BAŞ ETMEK MÜMKÜN DEĞİL, ATMAMAK DAHA DEĞERLİ"

İmamoğlu yaptığı açıklamada, "Bugünkü çöp toplama etkinliği, duyarlılığı ortaya koymak ya da insanlarda farkındalık geliştirmek adına yapılmış bir iş. Toplamakla baş etmemiz mümkün değil; ama atmamak daha değerli. İstanbul'un en güzel noktalarından birindeyiz. Nerede olursak olalım, sokağa çöp atmamalıyız. Daha da ilerisine giderek, çöpümüzü ayrıştırarak atmayı önemsiyoruz. Artık devir, bir geri dönüşüm devri" dedi.