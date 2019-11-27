İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: İstanbul'un su sorunu yok

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'un su sorununun bulunmadığını, en az iki yıl üst üste kuraklık yaşanması halinde ancak bazı riskler olabileceğini açıkladı.

ERDOĞAN, "İSTANBUL BİRKAÇ AY İÇİNDE SUSUZ KALMA RİSKİYLE KARŞI KARŞIYA" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Salı günü yaptığı açıklamada İstanbul'un birkaç ay içerisinde susuz kalma riskiyle karşı karşıya olduğunu ileri sürmüştü.

"SADECE GÖREVİNİ YERİNE GETİRMEYENLERLE İLGİLİ DUYURU YAPMIŞTIK"

Belediyenin borçlanmasına ilişkin olarak da İmamoğlu, "Bizim işimizle ilgili bir şikayetimiz yok. Görevimizin farkındayız. Elbette ki görevimizi layıkıyla yerine getirme çabasındayız. Biz sadece görevini yerine getirmeyenlerle ilgili duyuru yapmıştık. Yani, kamu kurumlarının, kamu bankalarının görevlerini yeterince, liyakatli ve de vicdanlı, adaletli yapmamasının yansımasından bahsettik." ifadelerini kullandı.

"İSMEK'İ SÜREKLİ ÇALIŞAN BİR YAPIYA KAVUŞTURACAĞIZ"

Davutpaşa'daki İSMEK Pastacılık ve Fırıncılık Okulunu ziyareti sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan İmamoğlu, İBB Hayat Boyu Öğrenme Merkezi'ni (İSMEK) yarı zamanlı, mevsimlik çalışandan daha çok sürekli çalışan yapısına kavuşturmak istediklerini söyledi.

Bir gazetecinin, İSMEK kurslarında çalışan öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmemesi nedeniyle işsiz kaldıklarını ifade etmesi üzerine İmamoğlu, şöyle konuştu:

"İSMEK'İN BOYUTUNU BÜYÜTMEK İSTİYORUZ"

"Daha sağlıklı ve verimli, yarı zamanlı, mevsimlik çalışandan daha çok, sürekli çalışan yapısına kavuşturmak istiyoruz İSMEK kurumunu. Bu şekilde yılın bütününe yaydığımızda, çok daha yüksek sayıda kursiyer sayısına da ulaşacağız. Burada ayrıca zincirin halkalarını tamamlama amacı var arkadaşlarımızın. Sadece bir meslek kursundan ziyade bir sonraki aşamayı, hatta öncesini, işsiz başvurusundan başlayan uygun meslek grubuna dahil edilip meslek öğrenen, daha sonrasında da iş bulma konusunda kurduğumuz kurumlar ve ofisler tarafından desteklenen, hatta girişimciliği de desteklenen boyuta kavuşturmak istiyoruz."