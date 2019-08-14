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İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vodafone Park'ta oynanan Liverpool-Chelsea maçını, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte izledi.

14.08.2019 23:05
İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarihi Liverpool-Chelsea maçını, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, TFF Başkanı Nihat Özdemir ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte tribünden izledi.

"İYİ BİR EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ" DEMİŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi Şampiyonu Chelsea'nin karşılaşacağı 2019 UEFA Süper Kupa Finali için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu videolu bir mesaj yayımlamıştı. İmamoğlu "Bence her iki takım da şampiyon. Ancak bu maçta kazanan İstanbul ve Türkiye olacak" demişti. İmamoğlu, paylaştığı videoya, "İstanbul'da oynanacak Süper Kupa finali için hazırız. Tüm dünyanın izleyeceği bu karşılaşmada İstanbul olarak hep beraber iyi bir ev sahipliği yapacağız. İki takıma da başarılar." notunu eklemişti.

İBB Başkanı İmamoğlu ile Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Liverpool-Chelsea maçını tribünde birlikte izledi

Politika, Spor

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