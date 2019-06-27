Ekrem İmamoğlu mazbatasını aldı. İşte İmamoğlu'nun mazbata aldığı o görüntüler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu mazbatasını Çağlayan Adliyesi 'nde bulunan İstanbul İl Seçim Kurulu'nda aldı. İmamoğlu'na CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu , İYİ Parti İl başkanı buğra Kavuncuile eşi Dilek İmamoğlu ve oğlu eşlik etti.

İmamoğlu yaptığı kısa açıklamada "Her şeyden önce şehrimize milletimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye 'mizin lokomotif şehri umarım en hayırlı işleri yapacağımız bir 5 yılı hep birlikte yaşarız.39 ilçenin ilçe seçim kurulu başkanlarına heyetlerine sandık kurullarında görev alan tüm siyasi parti temsilcilerine herkese her demokrasi neferine ben yürekten teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.