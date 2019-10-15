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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu dergiye kapak oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu Madame Figaro Türkiye'ye kapak oldu. Dergi İmamoğlu için 'İstanbul'un first lady'si' başlığını kullandı.

15.10.2019 14:22

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Madame Figaro Türkiye dergisi için poz verdi. Dergi'nin kapağında 'İstanbul'un first lady'si başlığıyla derginin kapağını da süsleyen fotoğrafları Cüneyt Akeroğlu çekti.

ÜNLÜ FOTOĞRAFÇI PAYLAŞTI

Ünlü fotoğrafçı Akeroğlu, İmamoğlu'nun fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Akeroğlu, paylaşımında "Bu çok özel portre projesini paylaşmaktan mutluluk duyuyorum" ifadelerini kullandı.

BEĞENİ YAĞDI

Sosyal medyada paylaşılan Dilek İmamoğlu'nun görüntülerineövgü yağdı. Sosyal medya kullanıcıları İmamoğlu'nu beğendiklerini dile getiren yorumlar yaptılar.

BAŞKA DİLLERDE DE YAYIMLANACAK

Madame Figaro Türkiye'nin, Dilek İmamoğlu'nun röportajı ve fotoğraflarını derginin başka dillerde yayınlanan edisyonlarına da taşımayı planladığı da öğrenildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu dergiye kapak oldu

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