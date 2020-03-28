Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi

Türkiye 'deki koronavirüs salgınından korunmak için en sık kullanılan ürünler eldiven ve maske. Bu ürünlerin kullanıldıktan sonra ise tıbbi atık konumunda oluyor.

İMAMOĞLU, DEZENFEKTE YÖNTEMİNİ PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından bu konuyla ilgili bir video paylaştı. İmamoğlu "Maske ve eldivenler de tıbbi atıktır. Kontrolsüz bir şekilde çöpe atmayalım, herhangi bir yere bırakmayalım. Bu videoda evde bu atıkları nasıl zararsız hale getirebileceğinizi uygulamalı olarak tarif ettim. Lütfen izleyin, izlettirin" notuyla paylaştığı videoda eldiven ve maskenin nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi.