Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından paylaştığı videoyla eldiven ve maske gibi tıbbi atıkların ev ortamında çamaşır suyuyla hazırlanan karışımla nasıl dezenfekte edildiğini uygulamalı olarak anlattı.

28.03.2020 21:06 | Son Güncelleme: 28.03.2020 21:27

Türkiye 'deki koronavirüs salgınından korunmak için en sık kullanılan ürünler eldiven ve maske. Bu ürünlerin kullanıldıktan sonra ise tıbbi atık konumunda oluyor.

İMAMOĞLU, DEZENFEKTE YÖNTEMİNİ PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesaplarından bu konuyla ilgili bir video paylaştı. İmamoğlu "Maske ve eldivenler de tıbbi atıktır. Kontrolsüz bir şekilde çöpe atmayalım, herhangi bir yere bırakmayalım. Bu videoda evde bu atıkları nasıl zararsız hale getirebileceğinizi uygulamalı olarak tarif ettim. Lütfen izleyin, izlettirin" notuyla paylaştığı videoda eldiven ve maskenin nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

NE OLMUŞTU?

İmamoğlu, gün belediyenin aldığı koronavirüs önlemlerini şu sözlerle anlatmıştı: "İhtiyaç halinde Yenikapı miting alanı, Beylikdüzü Gürpınar Su Ürünleri Hali ve Maltepe miting alanlarına 2- 3 gün içinde dev, taşınabilir hava salonları ya da çadırlar kurarak, bu alanları geçici hastane ve ameliyathaneye dönüştürmeye hazır olduğumuzu, bu alanlarda var olan su arıtma üniteleri ve jeneratörlerin de kullanıma hazır bulunduğunu, alt yapının dönüşümü konusunda her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu Sağlık Bakanlığımıza bildirdik. Vatandaşın doğal gaz faturalarının ertelenebilmesi için BOTAŞ ödemelerinin ertelemesi de ekonomik olarak sağlanmalıdır. Su faturalarının ertelenebilmesi için, enerji maliyetlerinin ertelenmesi sağlanmalıdır."

Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi
Etiketler: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Sağlık, Güncel

Haberin Videosu :

Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi

İlgili Haberler

İmamoğlu seçildikten sonra İBB’deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olduİmamoğlu seçildikten sonra İBB'deki görevinden istifa eden Karaismailoğlu, yeni Ulaştırma ve Altyapı Bakanı oldu
Son dakika: Ulaştırma Bakanlığı’ndan Ekrem İmamoğlu’na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedirSon dakika: Ulaştırma Bakanlığı'ndan Ekrem İmamoğlu'na yanıt: Türkiye salgın devam ederken yatırım yapabilecek güçtedir
Son dakika: İmamoğlu: İstanbul’da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildiSon dakika: İmamoğlu: İstanbul'da 2 bin otel odası sağlık çalışanlarına tahsis edildi
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Sağlık ››Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi - Haberler
Yorumlar

Sağlık Manşet

Haberler

Son Dakika Sağlık Haberleri

21:57: Yolun karşısına geçen kadına çarpıp kaçtı - Haberler 21:56: Bitlis'te 19 kilo eroin, 2.5 kilo metamfetamin ele geçirildi - Haberler 21:56: Yalova'da tır yoldan çıktı, sürücüsü ölümden döndü - Haberler 21:53: İstanbul'da 15 farklı noktada seyahat izin denetimi - Haberler 21:53: Kamyonet refüjdeki bariyerlere çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler 21:34: Son Dakika: Dünyada koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bini aştı - Haberler 21:06: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tıbbi atıkların nasıl dezenfekte edileceğini uygulamalı olarak gösterdi - Haberler 20:12: Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 10 bini geçti - Haberler 19:48: Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 108'e, vaka sayısı 7402'ye yükseldi - Haberler 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü 19:07: Hatay'da balık tutan adam, yıldırım çarpması sonucu öldü - Haberler 17:16: Koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağının uygulandığı Hindistan'da 1990'dan bu yana gözükmeyen Misk kedisi ortaya çıktı