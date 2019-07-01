01.07.2019 13:53
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yerlikaya'yı ziyaret etti

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu , İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmesinin ardından İstanbul'daki ilk ziyaretini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yaptı. İmamoğlu, saat 11.30'da Vali Yerlikaya'yı makamında ziyaret ederek, anı defterini de imzaladı.

Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren ziyaret sonunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na aracına kadar eşlik ederek valilik binasından uğurladı. - İSTANBUL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yerlikaya'yı ziyaret etti
Kaynak: İHA
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