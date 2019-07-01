01.07.2019 23:32
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yerlikaya'yı ziyaret etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yerlikaya'yı ziyaret ettiİSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu , Vali Yerlikaya'yı ziyaret etti
İSTANBUL - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'yı makamında ziyaret etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve gelmesinin ardından İstanbul'daki ilk ziyaretini İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya yaptı. İmamoğlu, saat 11.30'da Vali Yerlikaya'yı makamında ziyaret ederek, ilk önce anı defterini de imzaladı.
Ziyaret basına kapalı gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 buçuk saat süren ziyaret sonunda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na aracına kadar eşlik ederek valilik binasından uğurladı.İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Yerlikaya'yı ziyaret etti
Kaynak: İHA
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