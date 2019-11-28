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İBB Başkanı İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Yatırım Ajansı" kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

28.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 28.11.2019 15:26İBB Başkanı İmamoğlu, 10 ülkenin ticaret odası başkanıyla buluştu
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul Yatırım Ajansı" kurmayı hedeflediklerini kaydetti.
ABD, İngiltere, Almanya, Avustralya, İsviçre, Belçika, Lüksemburg, Hollanda, Fransa ve İtalya'nın ticaret odaları başkanlarıyla yetkililerinden oluşan 24 kişilik heyetle İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğu'nda buluşan İmamoğlu, İstanbul'un tanıtımı ve kente yatırım konularında çalışmaları bulunduğunu ifade etti.
İmamoğlu, bu kapsamda İstanbul Yatırım Ajansı'nı kurmayı hedeflediklerini belirterek, "İstanbul Yatırım Ajansı'nın belediyenin bir birimi değil katılımcı bir karakterle büyümesi gereken bir alan olması konusunda da yol almak istiyoruz. Dolayısıyla sizi bir arada görünce, sizin o kurulacak olan kurumun parçası olmanız gerektiği konusunda zihnimde bir ışık yandı. Bunu mutlaka sizlerle konuşmak isterim." ifadelerini kullandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

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