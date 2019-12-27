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İBB Başkanı İmamoğlu, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da bazı görüşmeler yaptı.

27.12.2019 18:26 | Son Güncelleme: 27.12.2019 18:28
Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bosna Hersek'in başkenti 'da bazı görüşmeler yaptı.
Dün akşam Saraybosna'ya gelen İmamoğlu ve beraberindeki heyet, bugün Saraybosna Kantonu (KS) Başbakanı Edin Forto ile görüştü.
Kanton binasındaki görüşmenin ardından açıklama yapan İmamoğlu, İstanbul'un karma kültürü ve yapısı içinde Balkanların her yerinden çok sayıda insanın yaşadığını belirterek, özellikle Boşnak hemşehrilerinin selamlarını buraya getirdiğini söyledi.
İki şehrin makamları arasında bugüne kadar yapılmış güzel işleri geliştirip daha üst seviyeye taşımayı hedeflediklerini kaydeden İmamoğlu, bu coğrafyada yaşayanların özgün yaşamlarını ve kültürlerini destekleyen çağdaş bir ilişki düzeni kurmak istediğini belirtti.
İmamoğlu, Bosna Hersek'le asırlardır var olan kültür, inanç ve ilişki birlikteliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade ederek, "Bu noktada, bu büyük coğrafyanın önemli bir merkezi olan İstanbul'un öncü bir rol oynamasının bizim görevimizin zorunlu bir parçası olduğunu hisseden bir belediye başkanıyım." diye konuştu.
Forto ise İstanbul ile Saraybosna arasındaki iş birliğini derinleştirecek alanlara odaklanacaklarını kaydederek, bugüne kadar toplu taşımadan su işlerine kadar İBB'nin Saraybosna'ya birçok alanda desteğinin olduğunu söyledi.
İmamoğlu ve beraberindeki heyet ayrıca, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini de ziyaret etti.
İBB Başkanı İmamoğlu, Bosna Hersek'te temaslarda bulundu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Saraybosna, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA


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