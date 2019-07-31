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İBB Başkanı İmamoğlu: Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanlarının akrabalarını belediye şirketlerine yerleştirmesine ilişkin, "Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kimse, hiç fark etmez." dedi.

31.07.2019 19:36 İBB Başkanı İmamoğlu: Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı belediye başkanlarının akrabalarını belediye şirketlerine yerleştirmesine ilişkin, "Burası eş, dost, akraba yeri değil kardeşim. Kimse, hiç fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam, benim partim de hesap soracak. Kendi vicdanına da hesap soracak." dedi.

İmamoğlu, kendisine tebrik ziyaretinde bulunan Redbul Türkiye Genel Müdürü Fatih Gönç, Hollanda-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Ethem Emre ve sanatçı Kubat'ı ayrı ayrı makamında kabul etti.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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