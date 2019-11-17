Haberler » Güncel » İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim - Haber

İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşinin moda dergisi Madame Figaro'ya verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu. İmamoğlu, "O fotoğraflar bana da sürpriz oldu. Çünkü ben öyle fotoğraflar çekildiğini bilmiyordum. Bilsem engellerdim." ifadelerini kullandı.

17.11.2019 23:08 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:12

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun moda dergisi Madame Figaro'ya verdiği pozlar hakkında açıklamalarda bulundu. Fotoğrafların kendisine sürpriz olduğunu belirten İmamoğlu,"Ben öyle fotoğraflar çekildiğini bilmiyordum. Bilsem engellerdim." diye konuştu.

"BİLSEYDİM ENGELLERDİM"

Ayşe Arman'ın kendi bloğunda yayımladığı röportajda, İmamoğlu, eşinin gelen tepkilere sinirlenmediğini söyledi. İmamoğlu, "O fotoğraflar bana da sürpriz oldu. Çünkü ben öyle fotoğraflar çekildiğini bilmiyordum. Yani, "Bir dergiye röportaj vereceğim. Fotoğraflar çekilecek" dedi. Ama o fotoğrafların bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Bilsem engellerdim" diye konuştu.

"FOTOĞRAFLARI ÇOK BEĞENDİM"

Arman'ın "Nasıl yani? Bu şaka mı?" sorusuna İmamoğlu gülerek, "Yok, biraz ciddi tarafı var. Çok güzeldi çünkü fotoğraflar! Dediğim gibi eşim hiç konuyu açmadı, 'Şu oldu, bu oldu' diye konuşmadı, ben de bahsetmedim. Üzerinde bile durmadım. Ama fotoğrafları çok beğendim" yanıtını verdi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazeteci Ayşe ArmanİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu gazeteci Ayşe Arman'ı arabasının kapısını açarak karşıladı

Ekrem İmamoğlu, Cumhuriyet kutlamalarında eşinin kıyafetini eleştirenlere cevap verdi: Şiddetle kınıyorumEkrem İmamoğlu, Cumhuriyet kutlamalarında eşinin kıyafetini eleştirenlere cevap verdi: Şiddetle kınıyorum

İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Dilek İmamoğlu, Ekrem İmamoğlu, Güncel


Son Dakika Güncel Haberleri
23:38 Eski eşini yaralayıp, sevgilisi olduğu iddiasıyla fırıncıyı öldürdü (3)
23:37 YILDIZ KENTER'İN SON FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
23:33 Uygulama noktasında otomobilin çarptığı Uzman Çavuş şehit oldu, 1 asker yaralı (2)
23:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Yıldız Kenter' paylaşımı
23:30 Sanatçı Yıldız Kenter'in vefatı ünlü isimleri üzdü
17.11.2019 23:40:55