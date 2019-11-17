İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu'nun moda dergisi Madame Figaro'ya verdiği pozlar hakkında açıklamalarda bulundu. Fotoğrafların kendisine sürpriz olduğunu belirten İmamoğlu,"Ben öyle fotoğraflar çekildiğini bilmiyordum. Bilsem engellerdim." diye konuştu.

"BİLSEYDİM ENGELLERDİM"

Ayşe Arman'ın kendi bloğunda yayımladığı röportajda, İmamoğlu, eşinin gelen tepkilere sinirlenmediğini söyledi. İmamoğlu, "O fotoğraflar bana da sürpriz oldu. Çünkü ben öyle fotoğraflar çekildiğini bilmiyordum. Yani, "Bir dergiye röportaj vereceğim. Fotoğraflar çekilecek" dedi. Ama o fotoğrafların bu kadar güzel olacağını bilmiyordum. Bilsem engellerdim" diye konuştu.

"FOTOĞRAFLARI ÇOK BEĞENDİM"

Arman'ın "Nasıl yani? Bu şaka mı?" sorusuna İmamoğlu gülerek, "Yok, biraz ciddi tarafı var. Çok güzeldi çünkü fotoğraflar! Dediğim gibi eşim hiç konuyu açmadı, 'Şu oldu, bu oldu' diye konuşmadı, ben de bahsetmedim. Üzerinde bile durmadım. Ama fotoğrafları çok beğendim" yanıtını verdi.