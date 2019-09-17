İBB Başkanı İmamoğlu: İhalelere ilişkin soruşturma başlatacağız

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

İmamoğlu açıklamasında, yapılan araç ihalelerine ilişkin "Soruşturma açacağız, yapılan bir yanlış varsa, soruşturmaya müsaitse bunun ucunu bırakır mıyız?" dedi.

"İHALELERE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATACAĞIZ"

İmamoğlu "Diyorlar ki 'madem geri iade ettin İSKİ'ye niye yeni araç aldın'. Madem her şey güllük gülistanlık, o seçim arasında 514 aracı niye iade ettiniz. Eski müdür İSKİ'yle ilgili 2 yıllık araç ihalesi istedi. O hazırlanmış şartnameyle İSKİ'nin hizmet araçlarıyla alakalı 5 aylık ihaleye çıkıldı. Kaç araç, 990. Bizim belirlediğimiz hizmet araçları değil bu araçlar. Her kurumun kendi içinde ihale düzeni vardır. Arkadaşlarımın yaptığı çalışmayla 2019 Aralık'ta yapılacak yeni ihaleyle 750 araç alınacak. 5 yılda 50 milyon daha tasarruf etmiş olduk. Toplamda 5 yıllık dönemde araçla ilgili tasarrufumuz 300 milyon lira. Bu İstanbul'da kuvvetliyim diyen bir ilçenin 1 yıllık bütçesi. Biz yanlışı düzeltiyoruz. Tabii ki soruşturma açacağız, yapılan bir yanlış varsa, soruşturmaya müsaitse bunun ucunu bırakır mıyız?" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'nun açıklamalarından satır başları:

"23 HAZİRAN'A KADAR TAKİP SİSTEMİ KAPATILMIŞ"

"Bu tarz tüketim raporları var, daha enterasanını söyleyeyim, seçim döneminde 23 Haziran'a kadar araçlarla ilgili takip sistemi kapatılmış. Bizin 70 günlük araçların tükettiği yakıtı anlamamız içim takip etmemiz lazım. Bu takip sistemi büyükşehir belediyesinde. Niye kapatılır? Dolayısıyla biz şunu yapıyoruz, kamu yönetiminin, disiplininin, ahlakının, bütçe yapılanmasının tümüyle elden geçirilmesi şarttır. zaruridir, acildir. Genel kavramlarda ihtiyaç olduğunu Beştepe'de söyledim. Bizim yeni nesilimiz, değişmeli artık diyor. Bu da o kapılardan bir tanesi. Diyelim ki başkanlık konutları, burada 60 bin metrekarelik bir alan, güvenlikte çalışanları, hizmet eden insanlar, ben buraya yıllık 6-7 milyon lira masraf ediyorsam bu günah. 13 belediye başkanı kullandı buraları, rica ettik boşalttılar. Bunlar israf, düzelteceğiz bunları. Florya'da 60 bin km'lik bir parkın, yapıların 7-8 aileye hizmet etmesi günah. 17 makam belirlenmiş belediye başkanına. En mütevazısı 1950'lerde yapılmış olan büyükşehirin Saraçhane'deki binası. Yüzlerce metrekarelik Bakırköy'de yapılar olmaz. Kamu düzeni, israf düzeni değişmeli. Her kuruşun hesabını vereceğiz. İnsanların gelip keyifle hizmet aldıkları, üslupla hareket eden bir alana dönüşmesi için çalışacağız.

"İŞİ ENGELLEYEN TASARRUFTAN BAHSETMİYORUM"

İşi engelleyen bir tasarruftan bahsetmiyorum. İşi yok sayan bir israf tanımımız yok. Birkaç örneği vereyim israfla ilgili, anlamsız bir harcama yapmamak, sizin yapınız varken tek bir binaya 2 milyon 250 bin lira ödememek, 2018 yılında daha az sayıda iş elbisesi, aynı kalitede 7,5 milyona alıyorsunuz, daha fazla iş elbisesini zamlara rağmen 3,5 milyona alıyoruz. Bütün bunlar soruşturulacak.

"SÖYLEMLERDEKİ EN ÖNEMLİ ŞEY İSRAFTI"

Sayın Cumhurbaşkanı'nın 94 yılında yaptıklarına bakalım, aynı şeyler vardı. Refah Partisi'nin söylemlerinde en önemli şey israftı. O dönemde ortaya koyulan eylemin aynısını yapıyoruz, bizi takdir etmeli, teşekkür etmeli. Kendi partisindeki belediye başkanlarına da 'aynısını yapın' demeli. Biz bütünüyle CHP'li belediyeler en iyiyiz demiyorum, eksiklerimiz, hatalarımız var. Ama diyorum ki hepimiz israfı önleyelim, düzenleyelim. Sadece AKP'li demiyorum. Bahsettiğim şey tümüyle 82 milyon insanın parasını korumak. İBB'nin konsolide bütçesi neredeyse 60 milyara doğru gidiyor. Siz tasarruf imkanlarıyla öyle büyük hizmetler gerçekleştirebilirsiniz ki. 60 milyara dayanan biz sistemde sizin ortaya koyacağınız tasarrufla Türkiye'nin GSYH'ının verimli kullanılmasına katkı sağlarsınız.

"1500 ARAÇ EKSİLMİŞ OLDU"

1250 araç, İSKİ'deki araçları da katınca 1500 araç eksilmiş oldu. 5 yılda 300 milyon lira az mı geliyor insanlara bunu anlamıyorum. Bu kadar araç azaldı, bizim işimizde hiçbir sıkıntı yaratılmadı. Bir belediye meclis üyesi somut bir örnek verdiğini söyledi. Hemen araştırın dedim arkadaşlara, sebep olarak hizmete giden arkadaşımızın cenazeye gitmesinden dolayı olan sorunu gündeme getirdiler. Aksamayacak, biz biliyoruz bunu. Özellikle koruyucu sağlık hizmetleri belediyenin önemli işlerinden biri olmalı. TTB ile toplantı yaptık, onlar da aynı tanımı yaptılar. Hastanelerin altından kalkamaz belediyeler ama kadın sağlığı merkezleri kurma taahhüdümüz var ve çalışıyoruz. Bizim evde bakımla ilgili işlerimiz aksamamıştır, aksamayacaktır.

"ŞEFFAF OLACAĞIZ"

Çok tespitimiz var, tek tek açıklamak istemiyoruz, bunlar bütüncül bir manzara oluşturacak. Dedik ki şeffaf olacağız, hesap vereceğiz, varsa karanlık noktalar insanların önüne koyacağız. Şu tanımı yapıyorlar, dini vakıflar tanımı yanlış, bizim bu vakıflara saygımız var. Ama İstanbul'a hizmet ediyorsunuz, tüm kaynaklarınızla 3-5 vakfa hizmet ediyorsanız, bir takım faaliyetlerine baktığınızda sizin adalet teraziniz ona izin vermiyorsa ben ona dur dedim. Yüzlerce noktasında vakıfların kiralarını ödüyoruz, yurt binalarını yapıyoruz, fiziksel ihtiyaçlarını da karşılıyoruz, bu bahsettiğimiz vakıflar. Niye bir tek yatağı yok İBB'nin? Benim kapımı bir sürü öğrenci çalıyor, diyor ki bana yurt ver. İBB'nin niye tek bir yatağı olmaz. Efendim yasal bir takım olumsuzluklar... Gidereceğiz. Belediyenin yurdu olmasının ne engeli olabilir? Bahsedilen bazı hususlar var, İstanbul'un kamuya ait en sağlıklı ve güvenilir kurumu büyükşehir belediyesidir. Bu hizmeti vereceğiz. Adrese teslim 3-5 vakıf niye, fayda üretecekseniz bir protokol yaparsınız, ihaleye çıkarsınız. Böyle bir şey de yok. Önümüzde bir şey yok, X yurdu verdiniz, Anadolu'dan gelen garibanı ben oraya yerleştirebiliyor muyum? Belediyenin mülklerini en doğru şekilde hayata kazandırmakla ilgili mesuliyetimiz var. Göreceksiniz 100 milyonlarca liralık kaynakların bir takım yatırımlara dönüşmesi konusunda çok verimli bir dönemi yaşatacağız."