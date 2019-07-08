08.07.2019 17:10
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İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu

İBB Temmuz ayı Meclis toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun tartışması damga vurdu. İmamoğlu kendisine, "Ne konuşacağımıza siz mi karar vereceksiniz?" diyen Göksu'ya "Evet ben vereceğim. Meclis başkanıyım ben" diye cevap verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Temmuz ayı Meclis toplantısı başladı. Toplantıda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu arasında bir tartışma yaşandı.

Göksu ile İmamoğlu arasındaki diyalog şu şekilde:

"NE KONUŞACAĞIMIZA SİZ Mİ KARAR VERECEKSİNİZ"

İmamoğlu kendisine "Ne konuşacağımıza siz mi karar vereceksiniz?" diyen Göksu'ya, "Evet ben vereceğim. Meclis başkanıyım ben" diye cevap verdi.

Göksu ile İmamoğlu arasındaki diyalog şu şekilde:

Ekrem İmamoğlu: Tevfik bey tartışma bitti. Önergeye geçin.

M. Tevfik Göksu: Ne konuşacağımıza siz mi karar vereceksiniz?

Ekrem İmamoğlu: Evet ben vereceğim. Meclis başkanıyım ben.

M. Tevfik Göksu: Arkadaşımız...

Ekrem İmamoğlu: Mikrofonu keser misiniz ben konuşmamı bitireyim lütfen. Tevfik Bey şu anda önerge vaktine geçtik. Bu konu münazara edildi ben kararımı verdim. Lütfen ikinci önergenizi alalım.

İBB Başkanı İmamoğlu ile Esenler Belediye Başkanı Göksu arasındaki tartışma Meclis toplantısına damga vurdu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Esenler, Göksu, Güncel

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