İBB Başkanı İmamoğlu, İstanbul'da alınacak önlemleri açıkladı

İBB Başkanı İmamoğlu, "Geçmişten gelen, on binlerce abonmanı ilgilendiren, özellikle suyu kesilmiş olan hane vatandaşlarımızın suyunun açılmasına başlandı. İnsanların bu süreçte susuz kalmasını istemiyoruz." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Dunya.com