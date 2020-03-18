Menü
Haberler››Ekonomi››İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu - Ekonomi

İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, koronavirüs salgını nedeniyle kent genelinde alınan yeni kararları sosyal medya üzerinden duyurdu.

18.03.2020 18:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 18:19

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbir aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı alınan önlemleri sosyal medya üzerinden duyurdu.

İmamoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak

- Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak

- Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart'tan 30 Nisan'a uzatıldı

- 1 Mart'ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak

İşte İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım:

İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan önlemleri açıkladı
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu

Haberin Videosu :

İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Ekonomi , Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı Ekonomi
Kapalı olması gereken kahvehaneyi gizlice açıp oyun oynatan işletmeci, polise yakalandı
Son Dakika: Çankaya’daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor Ekonomi
Son Dakika: Çankaya'daki koronavirüs toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşma yapıyor
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Ekonomi
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Ekonomi
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu Ekonomi
Kar yağışı yuvalarını kapatınca solucanlar ortaya çıktı, vatandaşlar tedirgin oldu
Yakınları, eczacı İhsan Giray’ın ’koronavirüsten öldüğü’ iddialarını yalanladı Ekonomi
Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Ekonomi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Ekonomi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading