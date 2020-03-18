İBB Başkanı İmamoğlu, koronavirüs nedeniyle alınan yeni kararları duyurdu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kent genelinde koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi tedbir aldı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüse karşı alınan önlemleri sosyal medya üzerinden duyurdu.

İmamoğlu Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

- Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte toplu taşıma ve İSPARK ücretsiz olacak

- Borcu nedeniyle suyu kesilmiş 50 bin hane ve işyerinin suyu açılacak

- Abonman kartlarının kullanım süresi 31 Mart'tan 30 Nisan'a uzatıldı

- 1 Mart'ta 30 bin üniversiteliye 3200 TL burs yatacak

İşte İmamoğlu'nun yaptığı paylaşım:

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