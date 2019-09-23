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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyedeki işten çıkarmalara ilişkin soruya cevap verdi: Onlardan hesap sorsun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyedeki işten çıkarmalara ilişkin soruya cevap verdi, "Orada mağdur olan insanlar bizden değil o süreci ahlaklı olarak yönetmeyenlerden. Onlardan hesap sorsun." ifadelerini kullandı.

23.09.2019 22:22

Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel


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