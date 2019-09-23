İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu belediyedeki işten çıkarmalara ilişkin soruya cevap verdi: Onlardan hesap sorsun

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğündeki Türkiye'nin Nabzı programına konuk oldu. İmamoğlu, tartışma konusu olan İBB'deki işten çıkarmalarla ilgili soruya cevap verdi. 'DOĞRUNUN ZAMANI YOKTUR' İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazeteci Nevzat Çiçek'in 'İşten çıkarma meselesi, bir krizi yönetemediğinizi düşünüyor musunuz? Gerçekten doğru yaptık diyor musunuz?' sorusuna cevap vererek, 'Doğrunun zamanı yok, doğru doğrudur. Bu iş seçimden önce işe girmek diye bir sıfat kullandınız. Hukuki bir süreç değildir ama ahlaki bir süreçtir. Size kanun 6 aylık deneme hakkınız var diyor. Kanuni hakkınız. Kaldı ki ahlaki bir tarafı var. Orada mağdur olan insanlar bizden değil o süreci ahlaklı olarak yönetmeyenlerden hesap sorsun.' ifadelerini kullandı. 'BU OYUNLARA ALET OLMAYIN' Sözlerine devam eden Ekrem İmamoğlu, 'Sayın Genel Sekreter ayrılırken '85 bin çalışanımız var' deyince, 'hemen bu sayıyı check edin' dedim. İşe alınanların 820'si 31 Mart'tan bir ay önce, 1558 kişi de 5 Mayıs-23 Haziran arası işe alınmış. İşten çıkarılanların büyük çoğunluğu böyle. Üst düzey yöneticilerin bir kısmı kendisi ayrıldı, bir kısmıyla yolunu biz ayırdık. Üçüncüsü de iş disipline, iş ahlakına uygun hareket etmediğini tespit ettiğimiz insanlarla ilgili işlem yaptık. CHP'nin önünde gösteri yapanlar var, 'Ey Kılıçdaroğlu ve ey İmamoğlu' diyorlar. Böyle deyince aklınıza kim geliyor? Hangi meydanlar geliyor? Bu hak aramanın ötesinde bir şey. Mağdur edenlerin onları işe alanlar olduğunun altını çiziyorum. Bu oyuna alet olmayın diyorum.' dedi.