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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, eczacılar ve eczane çalışanlarının Çarşamba gününden itibaren Eczacılar Odası'ndan sağlayacakları kimlikle ücretsiz ulaşım ve İSPARK olanağından faydalanacağını duyurdu.

24.03.2020 00:02 | Son Güncelleme: 24.03.2020 00:08

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eczacılar ve eczane çalışanlarının Çarşamba gününden itibaren ücretsiz ulaşım ve İSPARK olanağından faydalanacağını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Eczacılara ücretsiz ulaşım müjdesi veren İmamoğlu, "Türkiye'de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve İSPARK olanağı sağlayan ilk kamu kurumu olduk. Şimdi sıra eczacılar ve eczane çalışanlarında. Çarşamba gününden itibaren Eczacılar Odası'ndan sağlayacakları kimlikle bu imkandan yararlanabilecekler. #BirlikteBaşaracağız" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi

Öte yandan, İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının İSPARK ve toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacağını bildirmişti.

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İBB Başkanı İmamoğlu’ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi

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Ekrem İmamoğlu'ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi
Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Çarşamba, Güncel

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