İBB Başkanı İmamoğlu’ndan eczacılara ulaşım ve otopark müjdesi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, eczacılar ve eczane çalışanlarının Çarşamba gününden itibaren ücretsiz ulaşım ve İSPARK olanağından faydalanacağını açıkladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Eczacılara ücretsiz ulaşım müjdesi veren İmamoğlu, "Türkiye'de sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım ve İSPARK olanağı sağlayan ilk kamu kurumu olduk. Şimdi sıra eczacılar ve eczane çalışanlarında. Çarşamba gününden itibaren Eczacılar Odası'ndan sağlayacakları kimlikle bu imkandan yararlanabilecekler. #BirlikteBaşaracağız" dedi.

Öte yandan, İBB Başkanı İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı mücadele eden sağlık çalışanlarının İSPARK ve toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacağını bildirmişti.

Haberin Videosu :