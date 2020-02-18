Haberler » Politika » İmamoğlu'ndan Gezi Parkı davasında çıkan karara ilk yorum: İstanbul'un doğasını savunanlara selam olsun - Haberler

İmamoğlu'ndan Gezi Parkı davasında çıkan karara ilk yorum: İstanbul'un doğasını savunanlara selam olsun

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, beraat ve tahliye kararlarının çıktığı Gezi Parkı davasıyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. İmamoğlu, paylaşımında "İstanbul'un yeşilini, doğasını savunanlara selam olsun" ifadelerini kullandı.

18.02.2020 15:24 | Son Güncelleme: 18.02.2020 15:39

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş adamı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 6'sı firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı. Sanıklar tüm suçlardan beraat etti.

İMAMOĞLU KARARDAN MEMNUN

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı memnuniyetle karşıladığını belirterek davada yargılananlara selam yolladı.

"DOĞAYI SAVUNANLARA SELAM OLSUN"

İmamoğlu, paylaşımında "Gezi Parkı ile ilgili davada herkese beraat çıkması çok sevindirici ve yargıya olan güvenin tazelendiği bir karar oldu. İstanbul'da yaşayan herkes adına bu şehrin tarihini, kültürünü, yeşilini, doğasını savunan herkese selam olsun" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Gezi Parkı eylemlerine ilişkin aralarında iş insanı Osman Kavala, gazeteci Can Dündar, Ayşe Mücella Yapıcı ve oyuncu Memet Ali Alabora'nın da bulunduğu 1'i tutuklu 7'si firari 16 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davada karar çıktı.

Sanıklar tüm suçlardan beraat etti. Tutuklu tek sanık Osman Kavala'ya tahliye kararı çıktı. İçlerinde Can Dündar ve Mehmet Ali Alabora gibi isimlerin de bulunduğu 7 firari sanığın dosyası ayrıldı.

Son dakika: Gezi Parkı davasında karar: 9 sanık beraat ettiSon dakika: Gezi Parkı davasında karar: 9 sanık beraat etti

Gezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat ettiGezi Parkı davasında tutuklu yargılanan Osman Kavala, 840 gün sonra beraat etti

Gezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldıGezi Parkı olaylarına ilişkin davada 7 firari sanığın dosyası ayrıldı

İmamoğlu'ndan Gezi Parkı davasında çıkan karara ilk yorum: İstanbul'un doğasını savunanlara selam olsun

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

16:34  Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında, nereli?
16:26  Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçı ne zaman? Sivasspor - Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?
15:20  Maalesef nasıl yazılır? TDK'ya göre maalesef mi, malesef mi?
15:20  Civata nasıl yazılır? TDK'ya göre cıvata mı, civata mı?
15:20  Şövalye nasıl yazılır? TDK'ya göre şövalye mi, şovalye mi?
18.02.2020 16:46:38