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İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: Çok güçlü bir siparişle destek olacağız

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, bugün tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili paylaşımda bulundu. İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobile destek vereceklerini açıklayan İmamoğlu, "Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim" dedi.

27.12.2019 19:47 | Son Güncelleme: 27.12.2019 19:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, bugün Gebze'de tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili yaptığı paylaşımda, "İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobile destek vereceğiz" dedi.

"GURUR DUYUYORUZ"

'nin 58 yıllık yerli otomobil özlemi son buldu. Yerli otomobil, bugün Gebze'de düzenlenen törenle görücüye çıktı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, yerli otomobil ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Akıl ve bilimi barındıran her adımda varız. Türkiye'nin yerli otomobil girişimi ile gurur duyuyoruz. Elektrikli üretimi desteklemek için, İBB olarak çok güçlü bir siparişle yerli otomobilimize destek olacağız. Emeği geçen herkese ülkem adına teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU'NDAN YERLİ OTOMOBİL PAYLAŞIMI

Öte yandan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu,bugün tanıtımı yapılan yerli otomobil ile ilgili paylaşım yaptı. Davutoğlu, "Hayırlı uğurlu olsun. Düşünen, emek veren herkesi tebrik ediyorum. İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur" dedi.

Ahmet DavutoğluAhmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: Çok güçlü bir siparişle destek olacağız

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ekrem İmamoğlu, Türkiye, Politika, Ekonomi, Güncel


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