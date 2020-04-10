İBB Başkanı İmamoğlu: Sokağa çıkma yasağından haberdar değildik

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul , İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta hafta sonu için sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Bu karar sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada karardan haberdar olmadıklarını bildirdi.

"ORTAK AKIL OLMAYAN HER KARAR PANİK YARATIR"

İmamoğlu'nun Twitter'dan paylaştığı mesaj şöyle: "Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul'da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır."